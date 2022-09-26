Ранее предполагалось, что Xiaomi хочет синхронизировать анонс своих новых премиальных смартфонов с анонсом флагманского набора микросхем Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, на котором они должны работать. Теперь этот слух превращается в реальность.
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Сообщается, что китайский регулятор дал разрешение на тестирование устройства Xiaomi с номером модели, который, как считается, принадлежит модели 13 Pro. Новая запись в базе данных 3C указывает, что Xiaomi 2210132C совместим с блоками питания MDY-12-ED и MDY-14-ED. Оба с теми же характеристиками, что и доступный в настоящее время MDY-13. Он предназначен для таких смартфонов, как Xiaomi 11T Pro, POCO F4 GT и Redmi Note 11 Pro Plus, не говоря уже о самом Xiaomi 12 Pro.
Таким образом, похоже, что топовые смартфоны Xiaomi с MIUI 14 будут оснащаться 120-ваттной зарядкой еще год. Отсутствие обновления в этой части характеристик может разочаровать некоторых поклонников, однако, подавляющее большинство смартфонов от конкурирующих компаний, включая Samsung Galaxy S23, также не нарастили скоростные характеристики зарядных устройств. Таким образом 13-я серия флагманов Xiaomi может не беспокоиться, что её обойдут в этом отношении.