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Sony PlayStation 5 получила новый 6-нм APU AMD Oberon Plus
Предыдущая версия консоли использовала чип на основе 7-нм техпроцесса с большим энергопотреблением
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 Sony обновила свою консоль PlayStation 5 около месяца назад. Энтузиасты постепенно раскрывали основные изменения, внесенные в консолях CFI-1202. Важным отличием, которое привело к новой компактной системе охлаждения и более легкой конструкции, является новый процессор Sony Oberon Plus внутри обновленных консолей.

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 В первых двух версиях Sony PlayStation 5 использовался один и тот же специализированный процессор AMD. После чего в PS5 появился APU Oberon, изготовленный по техпроцессу TSMC N7. Согласно отчету Angstronomics, новый Oberon Plus появился в моделях CFI-1202, серийно производимых TSMC по техпроцессу N6. Легко обнаружить различия в корпусах чипов, и источник подсчитал, что новый процессор имеет размер кристалла менее 260 мм2, что значительно меньше по сравнению с приблизительно 300 мм2 у оригинального Oberon.

 Новый Oberon Plus дает практические преимущества моделям PS5 CFI-1202. Официально TSMC N6 обеспечивает на 18% более высокую плотность логики по сравнению с процессом N7, а также полностью совместим с правилами проектирования ранее выпущенных чипов N7. Однако в пресс-релизе TSMC не упоминаются некоторые связанные с этим преимущества перехода с N7 на N6. Также меньший кристалл, процессора может потреблять меньше энергии с лучшими тепловыми параметрами. Это особенно верно, когда разработчик чипа не изменяет другие параметры чипа, такие как его тактовая частота. Сообщается, что обновленная PS5 потребляет на 10% меньше энергии в одних и тех же играх. В версии 2022 года было уменьшена система охлаждения и общий вес.

 Индустрия консолей уникальна тем, что может избегать явных улучшений производительности в рамках одного поколения. Действительно, экономия энергии на 10% не является преимуществом, которым особо стоит козырять, но, тем не менее, оно приветствуется. Кроме того, приятно, что консоли Sony PS5 потеряли до 600 г массы за последние два поколения без реального ущерба для системы, но некоторые говорят, что версия 2021 года работала немного горячее, чем оригинал.

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 Angstronomics также отмечает, что PS5 является первой из трех больших консолей текущего поколения, получивших 6-нм чип, а Sony получает почти на 50% больше чипов PS5 на одну пластину, чем Microsoft с ее процессорами Xbox Series X. Несмотря на это, Sony недавно повысила стоимость консоли во всем мире, кроме США.

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