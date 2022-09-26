Sony обновила свою консоль PlayStation 5 около месяца назад. Энтузиасты постепенно раскрывали основные изменения, внесенные в консолях CFI-1202. Важным отличием, которое привело к новой компактной системе охлаждения и более легкой конструкции, является новый процессор Sony Oberon Plus внутри обновленных консолей.
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В первых двух версиях Sony PlayStation 5 использовался один и тот же специализированный процессор AMD. После чего в PS5 появился APU Oberon, изготовленный по техпроцессу TSMC N7. Согласно отчету Angstronomics, новый Oberon Plus появился в моделях CFI-1202, серийно производимых TSMC по техпроцессу N6. Легко обнаружить различия в корпусах чипов, и источник подсчитал, что новый процессор имеет размер кристалла менее 260 мм2, что значительно меньше по сравнению с приблизительно 300 мм2 у оригинального Oberon.
Новый Oberon Plus дает практические преимущества моделям PS5 CFI-1202. Официально TSMC N6 обеспечивает на 18% более высокую плотность логики по сравнению с процессом N7, а также полностью совместим с правилами проектирования ранее выпущенных чипов N7. Однако в пресс-релизе TSMC не упоминаются некоторые связанные с этим преимущества перехода с N7 на N6. Также меньший кристалл, процессора может потреблять меньше энергии с лучшими тепловыми параметрами. Это особенно верно, когда разработчик чипа не изменяет другие параметры чипа, такие как его тактовая частота. Сообщается, что обновленная PS5 потребляет на 10% меньше энергии в одних и тех же играх. В версии 2022 года было уменьшена система охлаждения и общий вес.
Индустрия консолей уникальна тем, что может избегать явных улучшений производительности в рамках одного поколения. Действительно, экономия энергии на 10% не является преимуществом, которым особо стоит козырять, но, тем не менее, оно приветствуется. Кроме того, приятно, что консоли Sony PS5 потеряли до 600 г массы за последние два поколения без реального ущерба для системы, но некоторые говорят, что версия 2021 года работала немного горячее, чем оригинал.
Angstronomics также отмечает, что PS5 является первой из трех больших консолей текущего поколения, получивших 6-нм чип, а Sony получает почти на 50% больше чипов PS5 на одну пластину, чем Microsoft с ее процессорами Xbox Series X. Несмотря на это, Sony недавно повысила стоимость консоли во всем мире, кроме США.