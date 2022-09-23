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RTX 4090 Ti может получить память GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с
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 GeForce RTX 4090 от Nvidia выглядит невероятно мощной и, безусловно, станет самой быстрой видеокартой, когда дебютирует по крайней мере, до тех пор, пока не появятся графические процессоры AMD RDNA 3. Но, как известно, RTX 4090 использует урезанный кристалл AD102. Поэтому AD102 покажет не весь свой потенциал. Есть большая вероятность, что полнофункциональный графический процессор со всеми ядрами и кэш-памятью в сочетании с дополнительными улучшениями может послужить основой для RTX 4090 Ti.

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 Полный кристалл Nvidia AD102 оснащен 144 SM, 18432 ядрами CUDA, 96 МБ кэш-памяти L2 и 192 ROP. Это означает увеличение количества ядер CUDA на 12% и увеличение кэш-памяти второго уровня на 33% по сравнению с RTX 4090. Полнофункциональный кристалл AD102 также содержит на 9% больше ROPS и на 12% больше блоков наложения текстур.

 Но это еще не все, что может быть улучшено при производстве RTX 4090 Ti. Micron разрабатывает новые модули памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с, что на 14% быстрее, чем у модулей RTX 4090 со скоростью 21 Гбит/с, и быстрее, чем модули у RTX 4080 16 ГБ со скоростью 22,4 Гбит/с, которые, по утверждению Nvidia, сейчас являются самыми быстрыми в мире. Новая память увеличит пропускную способность гипотетической RTX 4090 Ti до 1152 МБ/с. Но есть и отрицательная сторона у более быстрой памяти, заключающаяся в более высоком энергопотреблении. Это может подтверждать слухи о видеокартах серии RTX 40 мощностью 600 Вт. 

 Теоретическая производительность AD102 со всеми улучшениями может достигать колоссальных 103 терафлопс в рабочих нагрузках FP32, 826 терафлопс в рабочих нагрузках FP16 с ядрами Tensor и 1652 терафлопс с ядрами Tensor в режиме FP8. Это огромный скачок производительности на 25% по сравнению с RTX 4090.

 Можно предположить, что выход RTX 4090 Ti будет во многом зависеть от того, насколько высокие показатели производительности AMD сможет предложить пользователям с грядущими чипами RDNA 3, хотя сомнительно, что RTX 4090 Ti будет крупносерийной моделью.

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 Nvidia может добавить некоторые или все улучшения в RTX 4090 Ti в любое время, когда сочтет это необходимым. Более вероятно, что в 2023 году мы увидим обновление серии RTX 40. Также существует вероятность, что Nvidia может отказаться от RTX 4090 Ti в пользу нового варианта Titan.

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