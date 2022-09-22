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NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
Дизайн платы оказался практически идентичным RTX 3090 Ti
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 Видеокарта RTX 4090 лучше управляет процессами питания, утверждает NVIDIA. Компактная печатная плата для собственной трехслотовой карты NVIDIA RTX 4090 Founders Edition имеет такое же количество силовых элементов, как и RTX 3090 Ti. Кроме того, компания впервые показала GPU AD102 на реальной фотографии.

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 Печатная плата выглядит практически идентично RTX 3090 Ti Founders Edition. Есть некоторые минимальные изменения, такие как перемещенные конденсаторы или отсутствие NVLink на модели RTX 40, но даже расположение памяти GDDR6X и VRM не изменилось.

 По данным NVIDIA, RTX 4090 имеет 20+3 (GPU и память) фазы с улучшенным управлением напряжением. Это должно ограничить скачки мощности по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, это также должно уменьшить вероятность отключения питания из-за скачков напряжения, а блок питания стандарта ATX 3.0 не требуется, сообщает NVIDIA.

 Печатная плата предназначена для разъема 12VHPWR, передающего до 600 Вт при разгоне графического процессора. До сих пор все партнеры Nvidia сообщали о TDP по умолчанию 450 Вт, но некоторые намекают на более высокий TDP. В любом случае NVIDIA заявляет, что адаптеры питания 3×8-контактных или 4×8-контактных на 16-контактные будут прекрасно работать с любым блоком питания.

 NVIDIA также раскрывает подробности о флагманском графическом процессоре AD102, предназначенном для RTX 4090. Этот графический процессор должен иметь 76,3 млрд транзисторов и до 18432 ядер CUDA в полной конфигурации. Они объединены в 12 GPC (кластеры обработки графики) и 144 SM (потоковые мультипроцессоры). NVIDIA подтверждает, что полноценный графический процессор AD102 имеет 576 тензорных ядер и 144 ядра RT. Кроме того, RTX 4090 будет иметь 192 ROP.

 Компания сделала некоторые заявления относительно дизайна Founders Edition. Что было сразу замечено в первых утечках, так это большие вентиляторы. Одно только это изменение улучшит воздушный поток на 20%. Кроме того видеокарта получила новый радиатор с переработанной испарительной камерой.

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 Напомню, что поступление в продажу RTX 4090 состоится 12 октября по рекомендованной стоимости 1599 долларов.

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