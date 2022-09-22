Дизайн платы оказался практически идентичным RTX 3090 Ti

Видеокарта RTX 4090 лучше управляет процессами питания, утверждает NVIDIA. Компактная печатная плата для собственной трехслотовой карты NVIDIA RTX 4090 Founders Edition имеет такое же количество силовых элементов, как и RTX 3090 Ti. Кроме того, компания впервые показала GPU AD102 на реальной фотографии.

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Печатная плата выглядит практически идентично RTX 3090 Ti Founders Edition. Есть некоторые минимальные изменения, такие как перемещенные конденсаторы или отсутствие NVLink на модели RTX 40, но даже расположение памяти GDDR6X и VRM не изменилось.

По данным NVIDIA, RTX 4090 имеет 20+3 (GPU и память) фазы с улучшенным управлением напряжением. Это должно ограничить скачки мощности по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, это также должно уменьшить вероятность отключения питания из-за скачков напряжения, а блок питания стандарта ATX 3.0 не требуется, сообщает NVIDIA.

Печатная плата предназначена для разъема 12VHPWR, передающего до 600 Вт при разгоне графического процессора. До сих пор все партнеры Nvidia сообщали о TDP по умолчанию 450 Вт, но некоторые намекают на более высокий TDP. В любом случае NVIDIA заявляет, что адаптеры питания 3×8-контактных или 4×8-контактных на 16-контактные будут прекрасно работать с любым блоком питания.

NVIDIA также раскрывает подробности о флагманском графическом процессоре AD102, предназначенном для RTX 4090. Этот графический процессор должен иметь 76,3 млрд транзисторов и до 18432 ядер CUDA в полной конфигурации. Они объединены в 12 GPC (кластеры обработки графики) и 144 SM (потоковые мультипроцессоры). NVIDIA подтверждает, что полноценный графический процессор AD102 имеет 576 тензорных ядер и 144 ядра RT. Кроме того, RTX 4090 будет иметь 192 ROP.

Компания сделала некоторые заявления относительно дизайна Founders Edition. Что было сразу замечено в первых утечках, так это большие вентиляторы. Одно только это изменение улучшит воздушный поток на 20%. Кроме того видеокарта получила новый радиатор с переработанной испарительной камерой.

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Напомню, что поступление в продажу RTX 4090 состоится 12 октября по рекомендованной стоимости 1599 долларов.