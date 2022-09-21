Особенно превосходство велико в многоядерных рабочих нагрузках

Даже если процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК поступят в продажу через неделю, независимые обзоры и тесты уже доступны в Интернете. Флагманский процессор Ryzen 9 7950X, например, уже был протестирован командой SiSoftware Sandra, а инсайдер Тум Аписак также обнаружил новые результаты Geekbench, полученные с помощью материнской платы X670E AORUS Master с новым BIOS.

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Согласно последним результатам Geekbench 5, Ryzen 9 7950X удалось набрать 2279 баллов в одноядерных тестах, тогда как в многоядерном тесте чип показал впечатляющие 24810 баллов. Новая версия BIOS обеспечивает более высокую производительность, чем предыдущие версии, но разница заметна только при многоядерных нагрузках.

Обзор SiSoft Sandra присуждает Ryzen 9 7950X оценку 10/10 и называет его «мощным процессором». В этом обзоре отмечается, что память DDR5 может способствовать общему повышению производительности, но наиболее важным является поддержка 512-битных SIMD-расширений AVX512, которые Intel больше не поддерживает в полном объеме из-за гибридного дизайна. Даже без новых расширений процессор Zen 4 на 40–100% быстрее, чем Ryzen 9 5950X, но при нагрузке AVX512 Ryzen 9 7950X показывает прирост производительности в 2,5 раза. В качестве единственного недостатка в обзоре упоминается увеличение TDP со 105 до 170 Вт.

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Похоже, что у Intel на горизонте маячит серьёзный соперник, и её может потребоваться дополнительная корректировка цен на чипы Raptor Lake, поскольку цена на Ryzen 9 7950X установлена на уровне 699 долларов. Модели Ryzen 7000 с технологией 3D-VCache от AMD также не за горами, поэтому Intel необходимо реально побеспокоиться.