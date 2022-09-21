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goldas За пост начислено вознаграждение
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
Единственная проблема в том, что она пластиковая и соирается из деталей конструктора
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 Поклонники Colorful в Китае могут заказать единственный в своем роде ПК со всеми важными компонентами настольного компьютера, сделанными из деталей конструктора, по цене? начинающейся с 299 юаней во время предварительного заказа. После поступления в продажу стоимость набора составит 399 юаней(около 56 долларов).

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 Набор основан на реальных продуктах компании Colorful, включая графическую карту Colorful RTX 4090 Vulcan OC, новейшую материнскую плату Colorful iGame UltraD5 Z690 и память iGame Vulcan DDR4.

 Этот конструкторский набор является результатом совместной работой с Pingqui Building Blocks. Именно она придумала этот необычный набор, состоящий из 1123 деталей. Это должно быть довольно интересно, учитывая, что теперь появилась возможность не только самостоятельно собрать компьютер из готовых компонентов, но и самостоятельно сделать каждый из них.

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 На данный момент нет информации, что этот игрушечный персональный компьютер совместим с памятью LEGO GALAX DDR5 Gamer. На момент написания этот набор был доступен только для поклонников продукции Colorful в социальном приложении WeChat.

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#nvidia #geforce #colorful #rtx 4090
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