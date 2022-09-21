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Стала известна стоимость Xiaomi Smart Band 7 Pro на глобальном рынке
Кроме того раскрыт цветовые варианты съемных ремешков для Xiaomi Smart Band 7 Pro
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 Xiaomi выпустила Band 7 Pro в Китае еще в июле. Спустя более двух месяцев компания, похоже, наконец-то готова вывести новый смарт-браслет на мировой рынок.

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 Как сообщил инсайдер Sudhanshu Ambhore, Xiaomi Smart Band 7 Pro будет иметь рекомендованную розничную цену в размере 99 евро. Однако в типичном для Xiaomi стиле смарт-браслет получит дополнительную скидку в размере 10 евро для первых покупателей. Для сравнения, у обычного Xiaomi Smart Band 7 рекомендованная розничная цена составляет 59 евро.

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 Кроме того, Smart Band 7 Pro будет доступен в черном и белом цветах. Варианты цвета ремешка намного разнообразнее. Покупателям будут доступны ремешки зеленого, розового, оранжевого, сосново-зеленого, серого и синего цвета. Ожидается, что другие характеристики Xiaomi Smart Band 7 Pro будут такими же, как у Band 7 Pro, который уже продается в Китае. Дата запуска в настоящее время неизвестна, но слухи, похоже, указывают на то, что новинка может быть выпущена вместе с планшетом Redmi Pad и смартфоном Xiaomi 12T, которые согласно предыдущей утечке дебютируют в следующем месяце.

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