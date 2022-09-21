Новинка похожа по названию с текущей моделью, но будет совершенно другой по производительности

Довольно неожиданно компания Nvidia представила сегодня свою новую флагманскую видеокарту для рынка профессиональной визуализации вместе с новыми графическими платами серии GeForce RTX 40 для геймеров. Новая Nvidia RTX 6000 с 48 ГБ памяти носит почти то же название, что и ее предшественница, но это совершенно новое решение, основанное на архитектуре Ada Lovelace.

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Nvidia заявляет, что графическая карта RTX 6000 с 48 ГБ встроенной памяти GDDR6 ECC будет предлагать производительность в 2–4 раза выше, чем у RTX A6000 предыдущего поколения, благодаря значительному увеличению количества ядер CUDA и RT, а также совершенно новой архитектуре.

Флагманская видеокарта Nvidia RTX 6000 48 ГБ использует графический процессор AD102, однако компания пока не раскрывает его точную конфигурацию. Как правило, компания стремится снизить энергопотребление своих видеокарт для рабочих станций по сравнению с лучшими игровыми предложениями, чтобы продлить срок их службы, поэтому RTX 6000 48 ГБ имеет рейтинг TDP до 300 Вт против 450 Вт у GeForce RTX 4090. Поэтому не стоит ожидать, что RTX 6000 48 ГБ будет иметь ту же конфигурацию, что и GeForce RTX 4090 или даже GeForce RTX 4090 Ti.

«Большой кэш L2 графического процессора RTX 6000, значительное увеличение количества и производительности ядер следующего поколения, а также увеличенная пропускная способность памяти приведут к впечатляющему приросту производительности», - сказал Дипанкар Чоудхури, научный сотрудник Ansys.

Из-за сниженного энергопотребления RTX 6000 48 ГБ оснащена относительно компактной двухслотовой системой охлаждения с вентилятором, предназначенным для обеспечения её размещения в рабочих станциях и серверах. Что касается выходов на дисплей, то адаптер имеет четыре разъема DisplayPort 1.4 для подключения четырех мониторов с разрешением до 5Kp60 или 8Kp30 или двух мониторов с разрешением до 8Kp60.

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Nvidia заявила, что новая флагманская графическая плата для рабочих станций будет доступна в декабре этого года. К сожалению, компания не раскрыла цену карты RTX 6000 48 ГБ. Но, основываясь на том факте, что Nvidia продает модель RTX A6000 48 ГБ предыдущего поколения по рекомендованной производителем розничной цене 6999 долларов, можно сделать предположение, что она как минимум будет находиться на уровне 8000 долларов.