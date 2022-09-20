Ежегодная выставки технологий должна пройти в период с 5 по 8 января в Лас-Вегасе

Ассоциация потребительских технологий (CTA) сегодня объявила, что глава компании AMD Лиза Су выступит с основным докладом на выставке CES 2023, самом влиятельном технологическом мероприятии в мире. Она поделится видением AMD о том, как высокопроизводительные и адаптивные вычисления меняют жизнь людей, решая самые сложные мировые проблемы.

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"За последние несколько лет компьютеры стали важной и всепроникающей частью нашей повседневной жизни, помогая каждому из нас адаптировать то, как мы работаем и учимся удаленно, сохраняя при этом связь и развлекаясь. Я очень рада возможности выступить с основным докладом на выставке CES 2023, чтобы рассказать о следующем поколении инноваций в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений, а также о продуктах, которые расширят границы возможного и сыграют важную роль в решении наших самых важных задач", — сказала Лиза Су.

От обеспечения большей эффективности и устойчивости в облаке до поддержки экзафлопсных суперкомпьютеров, современные технологии AMD прочно вошли в нашу жизнь. Инновации компании в таких областях, как высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект и игры, будут представлены на выставке CES 2023. Более 1300 подтвержденных экспонентов подчеркивают, что технологии являются катализатором перемен.

"AMD показывает, как творческие инновации навсегда расширяют границы технологий. Сила доктора Су объединяет людей, и мне не терпится увидеть, какими достижениями они поделятся на шоу", — сказал Гэри Шапиро, президент и главный исполнительный директор CTA.

Лиза Су уже более трех десятилетий играет важную роль в развитии высокопроизводительных вычислений и полупроводниковой промышленности. Ее основной доклад будет представлен в прямом эфире и лично из Лас-Вегаса в среду, 4 января 2023 года в бальном зале Венецианского палаццо.

Лиза Су присоединится к председателю и генеральному директору John Deere Джону Мэю в качестве основного докладчика на выставке CES.

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Выставка CES 2023, принадлежащая и организованная CTA, пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 8 января 2023 года. Участники узнают о новых технологиях мировых компаний и о будущем технологий. На выставке будет показано, как инновации в области устойчивого развития, транспорта и мобильности, цифрового здравоохранения и многого другого решают самые большие мировые проблемы.