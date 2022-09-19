Новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и будет работать с новой версией оболочки MIUI 14

Ресурс Xiaomiui утверждает, что обнаружил реальную фотографию грядущего флагмана Xiaomi 13 Pro за несколько месяцев до анонса устройства. Обычно Xiaomi выпускает новые флагманы зимой, но только в Китае. Как показал выход Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 12, глобальные запуски новых моделей следует ожидать через несколько месяцев. Согласно более ранним слухам, серия Xiaomi 13 может дебютировать в ноябре, за месяц до годовщины выхода в продажу серии Xiaomi 12.

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Как видно из приведенного ниже изображения, показанное устройство называется nuwa, кодовое название которого появилось в июне. В то время Xiaomiui считал, что «nuwa» представляет собой модель Xiaomi 13, а «fuxi» был кодовым именем Xiaomi 13 Pro. Несмотря на это, изображение также содержит номер модели «2210132C», который Xiaomiui заметил в базе данных IMEI в мае. Впоследствии Xiaomi зарегистрировала модель «2210132G» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), глобальную версию смартфона «2210132C», которую Xiaomi намеревается продавать только в Китае.

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Кроме того, на снимке экрана показано, что «nuwa» имеет 12 ГБ оперативной памяти, раннюю сборку MIUI 14 и название «kailua», которое является кодовым именем нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Интересно, что на снимке экрана показана тактовая частота Snapdragon 8 Gen 2 3 ГГц для основного ядра, вопреки более ранним утечкам. Xiaomi 13 Pro напоминает своего предшественника с отверстием по центру для фронтальной камеры и слегка изогнутым дисплеем. Ожидается, что смартфон Xiaomi 13 Pro будет оснащен 1-дюймовым сенсором в основной камере, как и Vivo X90 Pro Plus и Oppo Find X6 Pro.