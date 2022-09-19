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В сеть попало живое изображение грядущего Xiaomi 13 Pro
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 Ресурс Xiaomiui утверждает, что обнаружил реальную фотографию грядущего флагмана Xiaomi 13 Pro за несколько месяцев до анонса устройства. Обычно Xiaomi выпускает новые флагманы зимой, но только в Китае. Как показал выход Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 12, глобальные запуски новых моделей следует ожидать через несколько месяцев. Согласно более ранним слухам, серия Xiaomi 13 может дебютировать в ноябре, за месяц до годовщины выхода в продажу серии Xiaomi 12.

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 Как видно из приведенного ниже изображения, показанное устройство называется nuwa, кодовое название которого появилось в июне. В то время Xiaomiui считал, что «nuwa» представляет собой модель Xiaomi 13, а «fuxi» был кодовым именем Xiaomi 13 Pro. Несмотря на это, изображение также содержит номер модели «2210132C», который Xiaomiui заметил в базе данных IMEI в мае. Впоследствии Xiaomi зарегистрировала модель «2210132G» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), глобальную версию смартфона «2210132C», которую Xiaomi намеревается продавать только в Китае.

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 Кроме того, на снимке экрана показано, что «nuwa» имеет 12 ГБ оперативной памяти, раннюю сборку MIUI 14 и название «kailua», которое является кодовым именем нового флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Интересно, что на снимке экрана показана тактовая частота Snapdragon 8 Gen 2 3 ГГц для основного ядра, вопреки более ранним утечкам. Xiaomi 13 Pro напоминает своего предшественника с отверстием по центру для фронтальной камеры и слегка изогнутым дисплеем. Ожидается, что смартфон Xiaomi 13 Pro будет оснащен 1-дюймовым сенсором в основной камере, как и Vivo X90 Pro Plus и Oppo Find X6 Pro.

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