Первым производителем должна стать китайская компания MetaX Tech

Согласно появившимся сообщениям, китайская компания по производству графических ускорителей MetaX Tech к 2025 году будет иметь готовый игровой графический процессор для внутреннего рынка. Технический директор компании поделился дорожной картой MetaX GPU, в том числе некоторыми подробностями о своих высокопроизводительных графических процессорах, готовых противостоять конкурентам.

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Судя по всему MetaX добилась отличного прогресса как с точки зрения финансовой поддержки, так и с точки зрения развития. В этом году её 7-нм графический процессор уже достиг стадии производства, а его серийный выпуск начнется в ближайшее время. Второй флагманский графический процессор для научных вычислений, искусственного интеллекта и центров обработки данных сейчас находится на завершающей стадии исследований и разработок, и его массовое производство запланировано на 2024 год.

Однако ни один из этих продуктов не соответствует цели MetaX стать китайским производителем высокопроизводительных графических процессоров, которые полностью конкурируют с иностранными флагманскими продуктами. По словам доктора Янга, такой продукт необходим, поскольку на китайский рынок графических процессоров приходится 40% мирового потребления.

В отличие от некоторых других китайских графических процессоров, продукты MetaX являются самостоятельно разработанными с нуля, а также обладают независимо разработанной архитектурой графического процессора и набором инструкций. Это контрастирует с Innosilicon, чьи высокопроизводительные графические процессоры Fantasy, как недавно было подтверждено, основаны на технологии Imagination Technologies.

Чтобы воспользоваться возможностью стать ведущим китайским производителем графических процессоров, следующим шагом для MetaX будет завершение разработки полноценного универсального графического процессора, который не только будет ускорять вычисления на графическом процессоре, но и сделает большой шаг вперед в ускорение рендеринга графики. Согласно MyDrivers к 2025 году у MetaX будет полностью готовый игровой графический процессор MetaX, а линейка игровых графических процессоров будет носить название MXG.

На прошлой неделе UDN сообщил, что команда инженеров MetaX в основном состоит из ранее работавших в AMD. Тот же источник утверждает, что работа по разработке графического процессора Moore Threads в Китае возглавляется бывшими сотрудниками Nvidia. Другими китайскими фирмами, разрабатывающими графические процессоры являются Innosilicon и Zhaoxin.

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Усиление технических санкций против Китая объясняют приведенные выше планы развития для замены иностранных графических процессоров, которые могут стать дефицитными. В то время как мировой рынок графических процессоров на данный момент вполне оптимистичен, можно надеяться, что к моменту следующего кризиса графических процессоров, если он произойдет, будет несколько смягчен за счет китайских производителей.