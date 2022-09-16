Этот смартфон является самым дешевым мобильником компании и основан на чипсете Helio A22

В начале этого месяца Xiaomi представила смартфон Redmi A1, являющийся довольно необычным устройством. Redmi A1 не является ни возвратом к серии Mi A, ни настоящим смартфоном Xiaomi. Новинка работает на стандартном Android 12 вместо MIUI. Первоначально представленный в Индии по цене 6499 индийских рупий (81 доллар), в розничной продаже он стоит 8999 индийских рупий (113 долларов). По словам Роланда Квандта и WinFuture, Xiaomi планирует выпустить Redmi A1 также в Европе.

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Предположительно, телефон уже поступил в продажу во Франции, хотя на данный момент этому нет никаких подтверждений. Xiaomi не разместила информацию о Redmi A1 на своем французском веб-сайте, как и крупные розничные продавцы в этой стране. Роланд Квандт добавляет, что смартфон скоро должен появиться в продаже в Венгрии и Словакии. Предположительно, смартфон будет доступен в еврозоне за 99 евро, что делает Redmi A1 даже дешевле в Европе, чем в Индии.

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Что касается технических характеристик, то Redmi A1 комплектуется только 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Кроме того, смартфон имеет 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 720p, пиковой яркостью 400 нит, частотой обновления 60 Гц и частотой сенсора 120 Гц. Также, в телефоне весом 192 г используется ультрабюджетная однокристальная система MediaTek Helio A22. В качестве основной камеры используется датчик разрешением 8 мегапикселей, а фронтальная камера представлена 5-мегапиксельным датчиком. Появится ли данный мобильный телефон на территории России пока не известно.