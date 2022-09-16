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Uncharted: Legacy of Thieves выйдет на ПК 19 октября
Кроме даты выхода стали известны подробные системные требования игры
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 Как известно Uncharted: Legacy of Thieves должна была появиться на персональных компьютерах, но компания Sony не сообщила, когда именно это должно случиться. Сегодня, наконец-то, стала известна дата запуска долгожданной игры: 19 октября. Стоимость игрового блокбастера составит 49,99 долларов или 49,99 евро в Steam и Epic Games Store. Игра, приобретенная в магазине Epic будет включать планер в стиле Uncharted.

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 Sony также раскрыла  системные требования, необходимые для запуска Uncharted: Legacy of Thieves на ПК. В комплект входят Uncharted 4: A Thief's End и отдельное расширение Uncharted: The Lost Legacy. Обе игры устарели по современным меркам, поэтому практически на любом современном ПК не должно возникнуть проблем с их запуском. Портативные игровые консоли с видеокартами RDNA2, такие как GPD Win Max 2 и даже более старая Steam Deck, должны также показывать достойную производительность.

 Для Uncharted: Legacy of Thieves требуется как минимум процессор Intel Core i5-4330 или AMD Ryzen 3 1200 в паре с видеокартой Nvidia GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 290. Другие требования включают 8 ГБ системной памяти, внушительные 126 ГБ места на жестком диске и операционную систему Windows 10. Эта конфигурация может запускать игру с разрешением 720p при 30 кадрах в секунду со средними настройками.

 Тем, кто хочет получить красивую картинку и достойную производительность в режиме 4K 60 FPS, потребуется как минимум процессор Intel Core i9-9990K или AMD Ryzen 9 3950X, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800, а также 16 ГБ оперативной памяти. Полный список системных требований можно посмотреть на изображении ниже.

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 Sony также выделяет некоторые преимущества версии Uncharted: Legacy of Thieves для ПК, такие как поддержка сверхшироких мониторов, технологию FSR 2.0, совместимость с контроллерами DualSense/DualShock 4, а такжеи сторонних производителей, и возможность синхронизации с программным обеспечением RGB от Razer, Logitech и Corsair.

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