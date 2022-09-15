способные обеспечить мощность до 450 Вт, плюс 75 Вт через слот PCIe

Igor's Lab опубликовал новую информацию о грядущей флагманской видеокарте Radeon RX 7900 XT. Это будет одна из лучших видеокарт, когда она будет запущена. Разработчики графических процессоров стремятся достигнуть максимальной производительности своих флагманских моделей, поэтому современные графические процессоры высокого класса являются сложными, энергоемкими и требуют очень сложной подсистемы подачи питания в сочетании с усовершенствованной системой охлаждения. Новая модель AMD не является исключением.

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Radeon RX 7900 XT будет использовать графический процессор под кодовым названием Navi 31, основанный на архитектуре RDNA 3, получит 24 ГБ памяти стандарта GDDR6 с использованием 384-битного интерфейса и чиплетный дизайн. GPU состоит из одного графического кристалла(GCD), а также шести чиплетов памяти (MCD), соединенных между собой с помощью AMD Infinity Fabric. GCD будет более сложным, чем графический процессор AMD Navi 21 текущего поколения, и обеспечит значительно более высокую производительность.

Согласно Igor's Lab, эталонная видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT будет оснащена тремя 8-контактными разъемами питания PCIe, способными обеспечить мощность до 450 Вт, плюс 75 Вт через слот PCIe. Эта информация взята из схемы печатной платы, полученной Igor's Lab.

Igor's Lab сообщает, что существует несколько схем дизайна платы, и все они имеют общие черты. Платы будут использовать 21-фазный регулятора напряжения (VRM), восемь из которых относятся к графическому процессору, контроллеру памяти графического процессора и памяти GDDR6. Эталонный дизайн AMD для Radeon RX 7900 XT в некоторой степени напоминает Radeon RX 6900 XT, но имеет один дополнительный 8-контактный вход питания и оптимизирован для более высоких токов и мощности.

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Следует отметить, что новая конструкция имеет три 8-контактных разъема, а не один разъем питания 12VHPWR стандарта PCIe 5.0, используемый грядущим флагманом Nvidia. Неясно, будет ли AMD в дальнейшем придерживаться этого дизайна на своих платах, но некоторые из ее партнеров, безусловно, могут использовать новейший разъем PCIe 5.0. Что касается выходов на дисплей, то AMD планирует использовать три разъема DisplayPort и один разъем HDMI на эталонной карте.