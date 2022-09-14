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Процессоры Sapphire Rapids с памятью HMB2E отстают от процессоров EPYC с 3D V-Cache
Об этом свидетельствуют попавшие в сеть тесты еще не вышедших серверных процессоров Intel
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 Известный инсайдер поделился первыми сведениями о производительности грядущих процессоров Intel Xeon Platinum Sapphire Rapids с 60 ядрами и кэшем HBM2E.

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 Некоторые клиенты Intel уже получили версии PRQ процессоров Xeon Scalable Sapphire Rapids 4-го поколения. Тем не менее крупносерийный выпуск моделей был отложен до конца 2022 года, а полномасштабный запуск и вовсе запланирован на 2023 год, поскольку компании пришлось исправить возникшие ошибки в кристалле. На данный момент Intel держит спецификации своих будущих продуктов в тайне. Однако, поскольку выпущено уже много процессоров Sapphire Rapids, известны некоторые из их предполагаемых характеристик, но показатели производительности процессоров обычно всплывают лишь перед запуском.

 YuuKi_AnS получил доступ к 60-ядерному процессору Intel Xeon Platinum 8490H и 52-ядерному процессору Xeon Platinum 8472C, предположительно оснащенными 64 ГБ кэш памяти HBM2E. Инсайдер не только раскрыл спецификации указанных чипов, но и опубликовал результаты их тестов. Информация подтверждается скриншотами, так что все выглядит в какой-то мере правдоподобно. Но поскольку в данном случае речь идет о предсерийных процессорах, то результаты будут не окончательными.

 Прошлой весной Intel планировала выпустить процессоры Sapphire Rapids с числом ядер до 56, но сейчас компания тестирует 60-ядерные процессоры Xeon Platinum 8490H, работающие на частотах от 1,9 до 3,5 ГГц. Кроме того, Intel надеется протестировать 52-ядерные процессоры Xeon Platinum 8472C с 64 ГБ встроенной памяти HBM2E, работающие на значительно более высоких частотах от 2,5 до 3,8 ГГц.

 Благодаря более высокой частоте процессор Intel Xeon Platinum 8472C предлагает немного более высокую однопоточную производительность, чем Xeon Platinum 8490H в тесте CPU-Z 2.02.0. Тем не менее 60-ядерная модель показывает более высокие результаты в многопоточных рабочих нагрузках.

 Хотя количество ядер и частоты влияют на производительность практически во всех рабочих нагрузках, добавление памяти HBM2E с пиковой пропускной способностью 1,22 ТБ/с дает преимущества при рабочих нагрузках, ограниченных пропускной способностью памяти.

 Именно это можно видеть в тесте Chaos V-Ray 4.10.03, который может полностью использовать многоядерность и отлично отзывается на высокую производительность каждого ядра. 64 ГБ памяти HBM2E играют здесь более важную роль, поэтому Xeon Platinum 8472C примерно на 32% быстрее по сравнению с Xeon Platinum 8490H.

 Интересно, что AMD EPYC 7773X (Milan-X с 3D V-Cache) не имеет никакого преимущества перед процессором EPYC 7763, который работает лишь немного быстрее.

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 YuuKi_AnS отметил, что новые версии BIOS, как правило, повышают производительность процессоров Intel Sapphire Rapids. Таким образом, при дальнейшей оптимизации микрокода этих процессоров, серверы и рабочие станции на базе этих процессоров будут предлагать более высокую производительность, чем текущие образцы.

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