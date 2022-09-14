Intel Core i5-13500 и Core i5-13400 значительно превосходят своих предшественников, показывая производительность на уровне более дорогих моделей процессоров текущей линейки Intel

Предыдущие слухи предполагали, что Intel представит три процессора Raptor Lake на предстоящем мероприятии Intel Innovation: Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Как всегда, нижняя часть модельного ряда Raptor Lake будет объявлена позже. Утечка также подтвердила спецификации почти всех процессоров в линейке. Теперь появилась новая информация о Core i5-13500 и Core i5-13400 начального уровня, которые появились в базе данных PassMark и были обнаружены инсайдером @TUM_APISAK. Intel Core i5-13500 набирает в среднем 4033 балла в одноядерных тестах, то есть почти столько же, сколько Core i7-12700KF (4049 баллов). В свою очередь Core i5-13400 набирает 3899 баллов, что выше 3818 баллов, показываемых Core i5-12600. Что касается общей производительности, то Core i5-13500 набирает 30650 баллов, а Core i5-13400 - 26355 баллов. Первый практически догоняет Core i7-12700, а второму рукой подать до Core i5-12600K.

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Core i5-13500 имеет 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, базовую частоту 2,5 ГГц и TDP 65 Вт, а Core i5-13400 оснащается 6 производительными ядрами, 4 энергоэффективными ядрами, имеет базовую частоту 2,5 ГГц и TDP 65 Вт.

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Хотя у процессоров AMD на архитектуре Zen 4 есть потенциал отобрать корону самого быстрого процессора у Intel, но в нижнем сегменте это может быть не так очевидно. Продаваемые сейчас Core i5-12500 и Core i5-12400 являются вполне доступными и имеют стоимость менее 300 долларов, что сделало их отличными бюджетными процессорами. Их преемники, возможно, продолжат эту тенденцию и укрепят позиции Intel на рынке недорогих процессоров, где ранее доминировали модели AMD.