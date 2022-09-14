Предыдущие слухи предполагали, что Intel представит три процессора Raptor Lake на предстоящем мероприятии Intel Innovation: Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K. Как всегда, нижняя часть модельного ряда Raptor Lake будет объявлена позже. Утечка также подтвердила спецификации почти всех процессоров в линейке. Теперь появилась новая информация о Core i5-13500 и Core i5-13400 начального уровня, которые появились в базе данных PassMark и были обнаружены инсайдером @TUM_APISAK. Intel Core i5-13500 набирает в среднем 4033 балла в одноядерных тестах, то есть почти столько же, сколько Core i7-12700KF (4049 баллов). В свою очередь Core i5-13400 набирает 3899 баллов, что выше 3818 баллов, показываемых Core i5-12600. Что касается общей производительности, то Core i5-13500 набирает 30650 баллов, а Core i5-13400 - 26355 баллов. Первый практически догоняет Core i7-12700, а второму рукой подать до Core i5-12600K.
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Core i5-13500 имеет 6 производительных ядер, 8 энергоэффективных ядер, базовую частоту 2,5 ГГц и TDP 65 Вт, а Core i5-13400 оснащается 6 производительными ядрами, 4 энергоэффективными ядрами, имеет базовую частоту 2,5 ГГц и TDP 65 Вт.
Хотя у процессоров AMD на архитектуре Zen 4 есть потенциал отобрать корону самого быстрого процессора у Intel, но в нижнем сегменте это может быть не так очевидно. Продаваемые сейчас Core i5-12500 и Core i5-12400 являются вполне доступными и имеют стоимость менее 300 долларов, что сделало их отличными бюджетными процессорами. Их преемники, возможно, продолжат эту тенденцию и укрепят позиции Intel на рынке недорогих процессоров, где ранее доминировали модели AMD.