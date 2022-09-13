Новинка от тайваньской компании имеет массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами с синей подсветкой

Прошел всего один день с тех пор, как в сети появились первые реальные изображения видеокарты GeForce RTX 4090 от компании Zotac, а сегодня стали доступны новые фотографии, но уже от компании Gigabyte. Размер видеокарты от Zotac впечатлил, но изделие от Gigabyte также имеет массивный дизайн и оснащено системой охлаждения с тремя вентиляторами.

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В основе карты лежит графический процессор AD102, включающий 16384 ядра CUDA, распаянный на плате, позаимствованной у текущего флагмана компании - GeForce RTX 3090 Ti, которая получила обновленную черную цветовую схему. RTX 4090 от Gigabyte выглядит именно так.

Непосредственно видеокарта не попала на фотографию, но она отчетливо видна на упаковке, для неё предназначенной. Упаковка содержит название карты NVIDIA RTX 4090 выполненное с новым шрифтом. Кроме того надписи на упаковке подтверждают наличие 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Кроме того карта будет относиться к линейке Gaming и получит заводской разгон.

Если RTX 4090 GAMING сохранит размер RTX 3090 Ti, то толщина видеокарты составит 70 мм, это означает, что новинка займет на материнской плате четыре слота расширения PCIe.

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Напомню, что компания NVIDIA собирается в следующем месяце первой выпустить именно видеокарту RTX 4090. Больше информации станет известно уже на следующей неделе во время мероприятия GTC.