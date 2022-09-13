В данном случае речь идет о трех разблокированных моделях: Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K

Процессоры Intel Core 13-го поколения Raptor Lake выйдут через несколько недель, но Intel случайно раскрыла некоторые из спецификаций разблокированных моделей на своем собственном веб-сайте, устранив некоторую путаницу, созданную различными неофициальными утечками.

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На своей странице «Как выбрать игровой процессор», которая дает некоторое общее представление о номенклатуре процессоров Intel и их возможностях, компания раскрыла количество ядер и максимальные частоты производительных ядер Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K.

Как и ожидалось, Core i9-13900K имеет 24 ядра (восемь высокопроизводительных ядер Raptor Cove и 16 энергоэффективных ядер Gracemont) в сумме и может обрабатывать до 32 потоков одновременно, Core i7-13700K имеет 16 ядер (8P +8E) и может обрабатывать до 24 потоков одновременно, а Core i5-13600K имеет 14 ядер (6P+8E) и обрабатывает до 20 потоков одновременно.

Что еще более важно, Intel раскрыла максимальные турбо-частоты(P-core Max) производительных ядер для разблокированных процессоров: 5,4 ГГц для i9-13900K и 5,3 ГГц для i7-13700K.

Intel P-core Max - это не абсолютная максимальная частота, на которой могут работать современные процессоры компании. Например, Core i9-13900K сможет работать на частоте 5,7 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0, а также на частоте 5,8 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost (TVB) при условии соответствующего охлаждения.

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Intel обычно не объявляет заранее спецификации своих будущих чипов, хотя могут быть причины, по которым Intel преднамеренно допустила утечку до запуска. AMD собирается начать продажи процессоров серии Ryzen 7000 следующего поколения, основанных на микроархитектуре Zen 4, и, очевидно, Intel хотела бы лишить части внимания аудитории к продукции AMD. По слухам, процессоры Raptor Lake будут представлены 17 октября.