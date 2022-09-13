Интересной особенностью карты является её низкопрофильный дизайн с двумя вентиляторами и толщина в два слота

Intel до сих пор не удалось полноценно запустить линейку настольных графических карт Arc Alchemist, несмотря на первоначальные планы на выпуск в первом квартале 2022 года. Между несколькими задержками, недавними обещаниями об очень скором выпуске и некоторыми не обнадеживающими слухами, предполагающими отмену выпуска дискретных видеокарт Intel, судьба возвращения компании в качестве ключевого игрока на арене настольной графики остается окутанной тайной. Выход более мощных моделей линейки A7xx может занять некоторое время, но младшая версия A380 уже довольно хорошо доступна и предлагается компанией MSI в Китае в составе рабочих станций производства DAIV. Как сообщает ITmedia, Arc A380 была протестирована в системе, включающей процессор Core i7-12700 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, показав производительность несколько лучше Nvidia GeForce GTX 1650, особенно в синтетических тестах.

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Согласно данным GPU-Z, MSI Arc A380 построена по 6-нм техпроцессу и имеет 8 ядер Xe со 128 унифицированными шейдерами, а также 6 ГБ 96-битной видеопамяти GDDR6. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 2450 МГц, а память работает на частоте 1937 МГц с эффективной скоростью 15,5 Гбит/с. Карта оснащена одним портом DP и одним портом HDMI.

Несмотря казалось бы на компактность и низкопрофильный дизайн видеокарты, её охлаждающий кожух с двумя небольшими вентиляторами имеет значительную толщину, что делает эту модель двухслотовой.

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Что касается производительности, то Arc A380 (DAIV Z3-A380) превосходит GTX 1650 (DAIV 4N) на 10% в FireStrike и на 36% в Time Spy. Однако похоже, что графический процессор Intel не предназначен для игр, поскольку он немного медленнее, чем GTX 1650 в Final Fantasy XIV. И наоборот, Arc A380 отлично подходит для создания контента благодаря хорошим возможностям декодирования и кодирования видео.