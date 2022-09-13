Информации о процессорах Intel Raptor Lake за последние месяцы появилось довольно много. От предполагаемой производительности в Geekbench 5 таких моделей, как Core i5-13600K, до представления полного списка моделей Raptor Lake. Однако очень многое пока остается неизвестно о будущих процессорах Intel. Теперь Intel, наконец, решила раскрыть дополнительную информацию о своих процессорах 13-го поколения на мероприятии Technology Tour 2022. Хотя большая часть информации, представленной на мероприятии, находится под эмбарго, некоторые участники поделились несколькими интересными подробностями в Интернете.
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Согласно информации ресурса Tom’s Hardware, на мероприятии Intel сообщила, что процессоры Raptor Lake смогут работать на частоте до 6 ГГц. Однако Intel также подтвердила, что Raptor Lake может достичь в разгоне тактовой частоты до 8 ГГц, и назвала это мировым рекордом. В то же время компания не назвала никаких конкретных моделей, которые смогут показать такую сумасшедшую тактовую частоту.
Кроме того, Intel заявила, что в SPECintrate_2017 процессоры Raptor Lake имеют прирост производительности на 15% в однопоточных и на 41% в многопоточных рабочих нагрузках по сравнению с чипами Alder Lake 12-го поколения. Компания также признала, что начала работать над Raptor Lake всего два года назад.