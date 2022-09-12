Глава Xiaomi Лэй Цзюнь возлагает большие надежды на автомобильное подразделение компании и собирается стать крупной маркой по производству электромобилей, по крайней мере, на родном китайском рынке.
реклама
К сожалению для производителя создать конкурирующее производство электромобилей, как это предполагает его генеральный директор, еще сложнее, чем стать крупным мировым брендом в области мобильных технологий и создать собственный завод.
Тем не менее согласно последним сообщениям из отраслевых источников Xiaomi будет продвигаться вперед в своих стремлениях по созданию первого электромобиля уже в 2024 году. Предполагается, что первым таким автомобилем компании станет седан по довольно низкой цене в 150 000 юаней (около 21700 долларов).
Сообщается, что китайская компания также планирует запустить собственную систему автономного вождения, известную под названием Xiaomi Pilot. Он уже был представлен в виде прототипа и, как говорят, основан на LiDAR, разработанном в сотрудничестве с компанией Hesai Technology, включающем существующий гибридный радиолокационный модуль AT128 этого производителя.
Он может быть дополнен дополнительной радиолокационной технологией для всесторонних углов обзора и минимизации слепых зон. Таким образом, компания Xiaomi действительно сможет пробиться на автомобильный рынок в течение следующих нескольких лет.