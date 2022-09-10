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PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
Такая ситуация может возникнуть в недостаточно охлаждаемых системных блоках и слишком большой нагрузке на каждый 8-контактный разъем
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 Специальная группа по межсоединениям периферийных компонентов (PCI-SIG) является органом по стандартизации, который формирует спецификации для основных системных межсоединений, включая PCIe. В прошлом году группа ратифицировала новый стандарт разъема для питания высокопроизводительных графических процессоров под названием 12VHPWR для устройств PCIe 5.0.

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 12VHPWR заменяет 8-контактные разъемы на новейших блоках питания. Он может выдавать 600 Вт по 12 шинам, что в четыре раза больше, чем у 8-контактного разъема, но его размер примерно такой же, как у 8-контактного.

 PCI-SIG довольна стандартом 12VHPWR, но проблема заключается в дешевых адаптерах с 8-контактного разъема на 12VHPWR, которые производители начинают включать в комплект с некоторыми блоками питания. Ресурс Wccftech сообщает, что на прошлой неделе группа разослала своим членам предупреждающее сообщение. В нём в завуалированной форме PCI-SIG сообщает, что некоторые компоненты могут расплавиться или загореться, если их довести до предела при неблагоприятных условиях, например, в горячем и плохо продуваемом корпусе.

 Wccftech предполагает, что проблема связана с тем, что многим графическим процессорам текущего поколения требуется несколько 8-контактных портов, и в этом случае они часто превышают номинальный предел мощности этих разъемов. Иногда графический процессор потребляет большую часть своей мощности по одному разъему, излишне нагружая его.

 В ходе тестирования Wccftech подключила два 8-контактных разъема к одному разъему 12VHPWR с помощью адаптера и нагрузила его мощностью 600 Вт. Блок питания выдал 600 Вт, передавая чуть более 300 Вт на 8-контактный разъем, хотя он рассчитан только на 150 Вт.

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 Таким образом будущим владельцам флагманских видеокарт серии RTX 4000 следует сначала приобрести новый блок питания с родными разъемами 12VHPWR, так как по некоторым данным, например, GeForce RTX 4090 может иметь TDP 450 Вт, а кастомные разогнанные варианты будут потреблять до 800 Вт.

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#блоки питания #pcie 5.0 #pcie #pcie 5 #12vhpwr
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