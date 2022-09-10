Тактовая частота графического процессора во время теста достигала 3 ГГц

Nvidia официально представит серию RTX 4000 через 11 дней. Первой в продаже должна появиться флагманская на данный момент модель RTX 4090(наверняка позже выйдет RTX 4090 Ti).

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Скриншоты безымянной карты появились на китайском форуме Chiphell. Ими поделился на своей странице в социальной сети пользователь HXL. Оценка 3DMark Time Spy Extreme для карты составляет 20192 балла, это позволяет предположить, что данной картой является GeForce RTX 4090, которая набрала 19000 баллов в другом графическом тесте 3D Mark Time Spy Extreme, но двумя месяцами ранее.

Предполагая, что скриншоты являются реальными, оценка делает RTX 4090 на 90% быстрее, чем занимающая её место в текущем поколении RTX 3090. Результат согласуется с предыдущими сообщениями о том, что карта RTX 4090 примерно в два раза быстрее, чем ее предшественница. Это также делает RTX 4090 на 78% быстрее, чем флагман RTX 3090 Ti текущего поколения. Конечно, синтетические тесты не всегда полностью отражают реальную производительность, но цифры все равно впечатляют.

Утечка также показывает, что тактовая частота графического процессора достигает 3015 МГц. Для сравнения, RTX 3090 Founders Edition разгоняется только до 1695 МГц. По словам источника, TDP новинки по умолчанию составляет 450 Вт, хотя он может подниматься до 600–800 Вт. Это согласуется с июньским слухом о том, что RTX 4090 может иметь предел мощности 800 Вт, но более низкий TDP по умолчанию.

Общий балл карты в Time Spy Extreme ниже, чем ожидалось, но это общая оценка ПК, на котором тестируется RTX 4090, включающем процессор среднего уровня Core i5-12400F.

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Инсайдер также упоминает, что карта имеет очень большую систему воздушного охлаждения, слишком большую, чтобы поместиться в корпус среднего размера. Этого стоило ожидать, учитывая производительность и энергопотребление GeForce RTX 4090.