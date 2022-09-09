Тестирование проводилось как с отключенным режимом AMD Core Performance Boost, так и включенным

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AMD Ryzen 5 7600X является единственным 6-ядерным процессором в линейке AMD Raphael. Это также самая дешевая модель, которая получит стоимость 299 долларов, соответствующая Ryzen 5 5600X.

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Новый процессор был протестирован в Cinebench R23 со включенным и отключенным CPB (Core Performance Boost). Эта технология отключает ускорение процессора и часто используется для быстрого решения проблем с высокой температурой.

Данные были получены на системе с чипсетом X670E, оснащенной памятью DDR5-6000 и комплектом AIO с двумя вентиляторами. В системе был установлен новейший доступный BIOS.

Согласно данным, при выключенном CBP процессор Ryzen 5 7600X набирает 1681 балл в одноядерном тесте и 1920 баллов с включенным CBP. Таким образом производительность выросла на 14,2%. В многоядерном тесте результаты составили 13003 и 14767 баллов соответственно, что соответствует увеличению производительности на 13,5% при включенном CBP.

По данным HWINFO, процессор работал с относительно невысокой температурой в 56°C и пиковой мощностью 60,2 Вт, а тактовая частота ядра находилась в пределах 4,7 ГГц. При включенном CBP энергопотребление достигает 110 Вт, температура 92,1°C, а частота составляет 5,455 ГГц.

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Стоит иметь в виду, что это ранние тесты, и есть вероятность, что производительность улучшится, когда выйдет обновленный BIOS.