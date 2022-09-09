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Intel раскрыла характеристики настольных видеокарт Arc Alchemist
Флагманская карта Arc A770 получит 32 ядра Xe и до 16 ГБ памяти
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 Intel выпускает две модели видеокарт линейки Arc A7: A770 и A750, которые также являются единственными картами ограниченной серии для настольных ПК. Компания подтвердила, что Arc A770 оснащена полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe, а Arc A750 имеет 28 ядер. A770 будет иметь две версии с 8 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR6. Интересно, что это также будет единственная карта в линейке с памятью со скоростью 17,5 Гбит/с и пропускной способностью до 560 ГБ/с. Тактовая частота графического процессора установлена на уровне 2,1 ГГц.

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 Intel Arc A750 официально имеет 28 ядер Xe и 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с и пропускной способностью, достигающей 512 ГБ/с. У этой модели тактовая частота графики составляет 2,05 ГГц, что на 50 МГц ниже, чем у флагманской модели. Как и A770, эта графическая карта будет иметь общую мощность платы 225 Вт.

 Подтверждено, что третья модель, известная как Arc A580, оснащена 24 процессорами Xe и 8 ГБ 256-битной памяти. Однако тактовая частота графического процессора будет ограничена всего 1,7 ГГц. Стоит обратить внимание, что это базовые частоты, поэтому максимальная частота наверняка будет выше.

 Ограниченная серия под брендом Intel будет доступна через интернет-магазин Intel, розничную торговлю и каналы электронной торговли. Ранее компания подтвердила, что первоначальный запуск будет включать «ключевые страны», названия которых пока не сообщаются.

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 Дата выхода все еще остается загадкой, а самое главное, цены на свои новые графические процессоры Arc для настольных ПК компания Intel не называет.

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