Redmi готовится к выходу своего планшета Redmi Pad. Подробности о первом планшете под брендом Redmi появились в последний месяц, а изображение устройства появилось на рендере вместе со смартфоном Xiaomi 12T Pro на прошлой неделе. Однако последняя утечка раскрывает информацию о ценах на Redmi Pad.
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Согласно данным ресурса Pricebaba, Redmi Pad будет доступен в двух конфигурациях. Младшая версия получит 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, а старшая модель в линейке будет иметь 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Предположительно, базовая модель будет стоить 250 евро, а продвинутая модель - 350 евро.
Пока нельзя подтвердить достоверность этой информации, так как она довольно странная. Во-первых, более премиальный планшет Xiaomi Pad 5, запущенный в Европе в прошлом году имеет стоимость 399 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Сложно себе представить, чтобы предположительно более доступный Redmi Pad стоил всего на 50 евро меньше, обладая при этом меньшим объемом оперативной памяти. Стоит сказать, что ближайший конкурент Redmi Pad - Realme Pad стоит 259 евро в версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.
Что касается остальных характеристик, то Redmi Pad оснащен 11,2-дюймовым IPS-дисплеем, процессором MediaTek Helio G99, аккумулятором на 7800 мАч и зарядным устройством мощностью 22,5 Вт.