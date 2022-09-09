Учитывая не особенно выдающиеся характеристики планшета, подобная цена несколько удивляет

Redmi готовится к выходу своего планшета Redmi Pad. Подробности о первом планшете под брендом Redmi появились в последний месяц, а изображение устройства появилось на рендере вместе со смартфоном Xiaomi 12T Pro на прошлой неделе. Однако последняя утечка раскрывает информацию о ценах на Redmi Pad.

реклама

Согласно данным ресурса Pricebaba, Redmi Pad будет доступен в двух конфигурациях. Младшая версия получит 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, а старшая модель в линейке будет иметь 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ. Предположительно, базовая модель будет стоить 250 евро, а продвинутая модель - 350 евро.

Пока нельзя подтвердить достоверность этой информации, так как она довольно странная. Во-первых, более премиальный планшет Xiaomi Pad 5, запущенный в Европе в прошлом году имеет стоимость 399 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Сложно себе представить, чтобы предположительно более доступный Redmi Pad стоил всего на 50 евро меньше, обладая при этом меньшим объемом оперативной памяти. Стоит сказать, что ближайший конкурент Redmi Pad - Realme Pad стоит 259 евро в версии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается остальных характеристик, то Redmi Pad оснащен 11,2-дюймовым IPS-дисплеем, процессором MediaTek Helio G99, аккумулятором на 7800 мАч и зарядным устройством мощностью 22,5 Вт.