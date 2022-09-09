Выход новинки состоится в Индии уже 14 сентября

Бренд iQOO объявил, что выпустит новый смартфон iQOO Z6 Lite в Индии 14 сентября. В iQOO Z6 Lite будет использоваться задний блок из двух камер, основная из которых имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает автофокусировку по человеческому глазу. Что касается времени автономной работы, то Z6 Lite имеет встроенную батарею емкостью 5000 мАч, которая, по утверждению официальных лиц компании, позволяет воспроизводить музыку в течение 127 часов, просматривать сайты и социальные сети в течение 21,6 часов, смотреть потоковое видео в течение 18,51 часов и играть в игры в течение 8,3 часов. Мощность проводной зарядки составляет 18 Вт.

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iQOO Z6 Lite имеет толщину 8,25 мм. Кнопка питания и кнопка регулировки громкости расположены на правой стороне телефона, а в кнопку питания встроен датчик распознавания отпечатков пальцев. В нижней части Z6 Lite находятся 3,5 мм разъем для наушников, порт USB-C и отверстие динамика.

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Смартфон iQOO Z6 Lite станет первым в мире устройством с чипсетом Snapdragon 4 Gen 1. Данная система на чипе производится по 6-нм техпроцессу, работает на максимальной частоте 2 ГГц. Чипсет Snapdragon 4 Gen 1 оснащен двумя большими ядрами Cortex-A78 и шестью маленькими ядрами Cortex-A55. Производительность процессорной части увеличена на 15%, а производительность нового графического процессора Adreno увеличена на 10% по сравнению с предыдущим поколением.