В многоядерном тесте разницы вообще нет, и она находится в пределах погрешности измерений

Когда Apple подтвердила, что новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут поставляться с прошлогодним процессором A15 Bionic вместо новейшего чипа, многие предположили, что это мера по сокращению расходов, способ избежать продолжающейся нехватки компонентов или, возможно, тактика для разделения основных и Pro моделей, что на самом деле и случилось.

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Результаты теста iPhone 14 Pro в Geekbench показывают одноядерный результат 1879 баллов и многоядерный - 4664 балла. Как подчеркивает MacRumors, iPhone 13 Pro с прошлогодним чипом A15 Bionic способен набрать 1707 баллов в одноядерном тесте и 4659 в многоядерном тесте.

Иными словами, A16 Bionic примерно на 10,1% быстрее A15 Bionic в одноядерном тесте и всего на 0,1% быстрее в многоядерном тесте.

Apple во время презентации iPhone 14 Pro назвала A16 Bionic самым быстрым процессором для смартфонов. Построенный на 4-нанометровом техпроцессе с почти 16 миллиардами транзисторов, он имеет два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. По данным компании, процессор до 40 процентов производительнее, чем конкурирующие решения.

Пятиядерный графический процессор A16 Bionic имеет на 50 процентов большую пропускную способность памяти по сравнению с A15 Bionic. Процессор также включает новый 16-ядерный нейронный движок, способный выполнять почти 17 триллионов операций в секунду для сложных задач машинного обучения.

Стоит иметь в виду, что это только один тест. Необходимо провести полный набор тестов в реальных приложениях, чтобы составить полную картину того, как позиционируется A16 Bionic по сравнению с прошлогодней моделью и конкурирующими телефонами на Android.

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Напомню для тех кто не в курсе, что iPhone 14 Pro и Pro Max от Apple будут доступны для предварительного заказа уже завтра и поступят в продажу 16 сентября по цене от 999 долларов.