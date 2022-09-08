Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Seagate сотрудничает со стартапом для увеличения плотности данных на основе ДНК в 1000 раз
Пока компания может похвастаться лишь решением для хранения на базе ДНК размером с кухню
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

 У Seagate появился новый партнер, который поможет в ее стремлении к доминированию в индустрии хранения данных. Один из лидеров на рынке систем хранения данных объединился со стартапом по хранению цифровых данных на основе ДНК под названием Catalog, основанный выпускниками MIT в 2016 году и работающий над созданием платформ на основе ДНК.

реклама

 Существует большой потенциал для невероятной плотности данных с помощью этого органического носителя, над которым поработала сама природа. Стоит сказать, что ДНК может хранить до 455 эксабайт на грамм. Это куда более высокие показатели, чем, например, современный жесткий диск емкостью 20 ТБ, который способен хранить только 0,027 терабайт на грамм.

 Однако Seagate и Catalog не работают вместе над крошечными устройствами. Свою работу они начали с очень крупной основанной на ДНК платформы Catalog под названием «Shannon» размером со среднюю кухню. Снижение размеров этой установки для хранения ДНК по-прежнему имеет большое значение, и, используя технологию Seagate «lab on a chip», компания надеется уменьшить эту кухню в 1000 по сравнению с текущим размером, что по приблизительным подсчетам составляет около 7 литров.

 «Lab on a chip» от Seagate не обрабатывает код. Вместо этого она имеет крошечные резервуары и каналы для обработки малого количества ДНК в жидкой форме. Эти резервуары перекачивают точные смеси жидкостей в другие резервуары для контролируемых реакций. Миниатюрная технология также обеспечивает большую степень автоматизации. Ожидается, что платформа следующего поколения будет достаточно компактной, чтобы предложить коммерчески жизнеспособное хранилище на базе ДНК.

 Предыдущие новости от Catalog сообщали, что, хотя хранилище на жестком диске может предлагать около 30 миллионов гигабайт на кубический метр пространства, её лаборатория ДНК может хранить 600 миллиардов гигабайт в том же объеме. Таким образом, новая семилитровая версия «Shannon» должна хранить около 4 миллиардов гигабайт, опять же по приблизительным подсчетам.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Первое комбинированное испытание хранилища ДНК и технологии Seagate начнется в середине сентября.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#seagate #днк #хранение данных #dna #хранилища
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Folio Photonics готовит дешевые накопители – 5 долларов за 1TB
На вершине Эвереста нашли ДНК животных, которых там быть не должно
Участники консорциума LTO рассказали о будущем ленточных накопителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть ли толк в играх от 12 ГБ памяти в видеокарте NVIDIA RTX 3060 — выясняем с ShadowSeven
89
Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
12
Есть ли смысл переходить со старого флагмана GTX 1080 Ti на новую RTX 3060 - тесты в играх от HU
25
Близится полная блокировка майнинга Эфира на видеокартах – PoS уже рядом, а майнеры переходят на ETC
11
Розничные магазины снижают цены на процессоры AMD: Ryzen 7 5800X продаётся почти за полцены
16
Poco F1, Mi 9 и ещё 31 старый смартфон Xiaomi 2018-2020 года получил новую прошивку Android 13
2
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
14
Китай запустил в космос спутник двойного назначения и за океаном начали волноваться
10
Bitcoin провалился ниже 19 тысяч долларов
15
Энтузиаст напомнил об одном из преимуществ процессоров Ryzen 7000 над Intel Core 13-го поколения
12
Американцы решили провести тестовый запуск баллистических ракет Minuteman III
7
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
26
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
12
Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для лучшего эксклюзива Sony на ПК
6
Кибернетизированные тараканы помогут найти выживших под завалами
2
GeForce GTX 1080 Ti с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 40 000р – что выгоднее купить
7
Похоже, продолжение кооперативного боевика Remnant From the Ashes находится в разработке
+
На западе обрушились цены на процессоры AMD Ryzen 5000, топовый AMD Ryzen 7 5800X3D стоит всего 380$
13
MSI подтверждает цены на материнские платы AMD X670 — 1300 долларов за MEG X670E GODLIKE
17

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
40
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
126
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Переработка процессоров с помощью оксида графена позволяет добывать из них чистое золото
8
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
18
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1

Сейчас обсуждают

LMK
22:09
Камеры у них хуже предыдущей модели. Мегапиксели решили добавить))) А вот ТТХ камер ухудшили.
iPhone 14 Pro в Geekbench показывает скромный прирост производительности A16 Bionic
ACDCOVER
22:07
Хороший выбор.
AMD выпустила обновление технологии масштабирования FSR 2.1 и расширила список поддерживаемых игр
Retapich
22:06
Вообще то LTSC 2021 имеет поддержку в 10+ лет! Для этого достаточно изменить ключ продукта через PowerShell (или другой софт) на "IoT" редакцию. Вот оф. инфа - https://docs.microsoft.com/ru-ru/lifecy...
Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
jsth
22:06
Здорово. Я уже давно забросил, но тут выходит вторая часть, поэтому захожу иногда. Хочу посмотреть на вторую часть (она будет совсем другой из-за 5на5), потом уже решить играть в это или нет. В целом,...
Новые герои в Overwatch 2 будут открываться через боевой пропуск, за покупку платных наборов доступ откроют сразу
ахахах
22:05
а это вконтакте игры
Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
Aslan Heroes
22:02
Ну так он и так может спокойно это сделать. Для всех остальных игра есть в стиме.
PC-версия Atomic Heart в России и СНГ будет распространяться эксклюзивно через VK Play
Евгений Нетт
22:01
СВО это Система Воздушного Охлаждения, а водичка - это СЖО. Поменяйте заголовок.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
Lex001
21:57
В точку. Хотя ryzen 5 3600 и i5-10400f я бы вообще отсюда выкинул, это уже старье и тормоза, на фоне 5500 и 12400f )
Включай мозги – 5 процессоров для тех, кто привык делать разумный выбор по правильной цене
Anglesmith
21:55
Такой же фейк был и с 12900K. https://videocardz.com/newz/hicookie-overclocks-intel-core-i9-12900k-to-8ghz-and-ddr5-memory-to-8300-mt-s
Intel Core i9-13900K готов вытеснить AMD FX из рейтинга разгона выше 8 ГГц
Иван Нечкин
21:48
Это каким надо быть гением чтобы материнку брать за 300 бачей?
MSI подтверждает цены на материнские платы AMD X670 — 1300 долларов за MEG X670E GODLIKE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем