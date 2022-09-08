Пока компания может похвастаться лишь решением для хранения на базе ДНК размером с кухню

У Seagate появился новый партнер, который поможет в ее стремлении к доминированию в индустрии хранения данных. Один из лидеров на рынке систем хранения данных объединился со стартапом по хранению цифровых данных на основе ДНК под названием Catalog, основанный выпускниками MIT в 2016 году и работающий над созданием платформ на основе ДНК.

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Существует большой потенциал для невероятной плотности данных с помощью этого органического носителя, над которым поработала сама природа. Стоит сказать, что ДНК может хранить до 455 эксабайт на грамм. Это куда более высокие показатели, чем, например, современный жесткий диск емкостью 20 ТБ, который способен хранить только 0,027 терабайт на грамм.

Однако Seagate и Catalog не работают вместе над крошечными устройствами. Свою работу они начали с очень крупной основанной на ДНК платформы Catalog под названием «Shannon» размером со среднюю кухню. Снижение размеров этой установки для хранения ДНК по-прежнему имеет большое значение, и, используя технологию Seagate «lab on a chip», компания надеется уменьшить эту кухню в 1000 по сравнению с текущим размером, что по приблизительным подсчетам составляет около 7 литров.

«Lab on a chip» от Seagate не обрабатывает код. Вместо этого она имеет крошечные резервуары и каналы для обработки малого количества ДНК в жидкой форме. Эти резервуары перекачивают точные смеси жидкостей в другие резервуары для контролируемых реакций. Миниатюрная технология также обеспечивает большую степень автоматизации. Ожидается, что платформа следующего поколения будет достаточно компактной, чтобы предложить коммерчески жизнеспособное хранилище на базе ДНК.

Предыдущие новости от Catalog сообщали, что, хотя хранилище на жестком диске может предлагать около 30 миллионов гигабайт на кубический метр пространства, её лаборатория ДНК может хранить 600 миллиардов гигабайт в том же объеме. Таким образом, новая семилитровая версия «Shannon» должна хранить около 4 миллиардов гигабайт, опять же по приблизительным подсчетам.

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Первое комбинированное испытание хранилища ДНК и технологии Seagate начнется в середине сентября.