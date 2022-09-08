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Анонс видеокарт серии Nvidia RTX 40 ожидается 20 сентября на мероприятии GeForce Beyond
Компания Nvidia уже разослала приглашения для профильных СМИ
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 Nvidia разослала приглашения для прессы на специальное мероприятие GeForce Beyond 20 сентября, приуроченное к началу конференции GTC 2022, на котором выступит основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

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 Запуск серии Nvidia GeForce RTX 40 ожидался в ближайшие недели, и теперь похоже, появилась точная дата официальной презентации графических карт на архитектуре Ada Lovelace. Если события будут развиваться по пути, аналогичному поколению Ampere, то Nvidia начнет с презентации графического процессора AD102, предположительно используемого в RTX 4090. После этого Nvidia представит RTX 4080 и RTX 4070.

 Nvidia выпустила тизер перед рассылкой электронных писем в прессу и публикацией пресс-релиза, и его изображение можно увидеть выше. Приглашение содержит гораздо больше информации, включая время и дату специальной трансляции GeForce Beyond, а также порядок проведения мероприятия. В официальном рекламном ролике говорится, что мы сможем насладиться GeForce Beyond прямо в начале мероприятия. За этим последует основной доклад Дженсена Хуанга. Он поделится подробностями о последних достижениях Nvidia в игровых и графических технологиях.

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 Чтобы посмотреть специальную трансляцию GeForce Beyond на GTC, есть как минимум три варианта. Во-первых, Nvidia будет вести трансляцию по адресу https://www.nvidia.com/gtc/. Кроме того будут вестись прямые трансляции на YouTube и Twitch. Естественно никто не запрещает посмотреть повтор трансляции, если не удалось сделать это в прямом эфире.

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