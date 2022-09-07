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Apple представила смартфоны серии iPhone 14
Стоимость смартфонов начинается от 799 долларов за модель iPhone 14
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 В отличие от моделей iPhone 14 Pro, обычный iPhone 14 не претерпел серьезных изменений в дизайне. Новой в линейке является модель iPhone 14 Plus, которая представляет собой iPhone 14 с большим 6,7-дюймовым дисплеем, в отличие от 6,1-дюймового экрана в оригинале. Серия iPhone 14 больше не предлагает версию Mini.

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 В iPhone 14 сохранен прошлогодний чип A15 Bionic, но Apple утверждает, что новый тепловой дизайн должен повысить производительность в некоторых ресурсоемких задачах, таких как игры. Кроме того, телефон этого года полностью перешел на eSIM, заменяющий традиционные SIM-карты. Это поможет сделать данные SIM-карты более безопасными в случае потери или кражи телефона, поскольку eSIM нельзя удалить. Кроме того, процесс настройки карты eSIM должен быть быстрее, чем с традиционной SIM-картой, и не требует подключения к Wi-Fi.

 Мероприятие Apple, названное «Far Out», задумывалось как показ новой возможности iPhone 14 подключаться к спутниковым сетям в чрезвычайных ситуациях. ‌iPhone 14‌ содержит аппаратное и программное обеспечение, которое может помочь пользователям указать спутники для отправки сообщений или указать свое местоположение, если они потеряются. Эта услуга будет предлагаться бесплатно в течение двух лет после покупки iPhone, после чего будет взиматься дополнительная плата.

 Еще одной новой функцией безопасности является фиксация столкновений. Новые акселерометры, гироскоп и алгоритмы машинного обучения iPhone 14 могут обнаруживать резкое увеличение ускорения, а затем автоматически связываться со службами экстренной помощи.

 В iPhone 14 нет новой 48-мегапиксельной камеры, как у версии Pro, но его передняя камера оснащена новой, диафрагмой f/1,9 для получения более четких фотографий и большей глубины резкости. Новая фронтальная камера также будет поддерживать автофокус при фотосъемке и совершении видеозвонков. Кроме того, стандартный iPhone 14 получил сверхширокоугольный объектив с диафрагмой ƒ/2,4, как у iPhone 13 Pro. Новый движок изображений Photonic Engine должен улучшить качество фотографий при слабом освещении на всех моделях iPhone 14.

 При записи видео новый режим iPhone 14 добавляет улучшенную стабилизацию. Видео, снятые во время бега или других интенсивных движений, теперь должны выглядеть четче.

 Давние слухи предполагали, что Apple в смартфонах iPhone будет использовать универсальный порт USB-C, но похоже, что компания еще не готова к переходу, и iPhone 14 по-прежнему использует фирменный кабель Lightning. 

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 iPhone 14 поступит в продажу 16 сентября, а предварительные заказы начнут принимать с 9 сентября по цене от 799 долларов. iPhone 14 Plus поступит в продажу 7 октября по цене от 899 долларов.

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