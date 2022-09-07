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До конца года покупатели Arc Alchemist и процессоров Alder Lake получат бесплатные игры и софт
Таким образом компания хочет привлечь пользователей к своим грядущим видеокартам и повысить спрос на текущее поколение процессоров в преддверии выхода Raptor Lake
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 Intel при выходе своих видеокарт предложит бесплатные игры. Компания еще не сделала официального объявления, но сайт Intel подтверждает предстоящую акцию.

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 На странице условий и положений на веб-сайте Intel описывается программа Software Advantage Program, в рамках которой бесплатно будут предлагаться четыре игры и пять программ для повышения производительности при покупке графических процессоров Arc среднего и высокого класса, а также процессоров поколения Alder Lake. Предложение будет действовать до конца года.

 В комплект входят Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Gotham Knights и несколько DLC для Vampire: The Masquerade Bloodhunt. На странице условий не указано, получают ли покупатели все эти игры или придется выбирать одну из них. Пользователи также могут выбрать для загрузки три из пяти программ: PowerDirector 365, D5 Render, MAGIX Video Pro, Topaz Gigapixel AI и XSplit Premium Suite.

 Программа Software Advantage распространяется на покупку одной из карт Intel серии Arc A500 или A700 в комплекте с процессором Core i5, i7 или i9 12-го поколения. Неясно, будут ли процессоры Raptor Lake 13-го поколения также участвовать в данной акции, когда они будут выпущены.

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 В условиях акции указан период покупки, который длится с 25 августа до конца 2022 года, а до конца января 2023 года покупатели продукции компании должны будут использовать промокоды. Однако в условиях нет упоминания о том, как пользователи будут загружать игры. Клиентам потребуется создать учетную запись на сайте Intel, но на странице не указано, какой клиент будет выполнять установку. Modern Warfare II и Gotham Knights появятся в Steam и Epic Game Store. Таким образом, Intel может предоставлять коды для любого из указанных цифровых магазинов. Что касается Ghostbusters, то её можно будет приобрести только в Epic, а Bloodlines в только в Steam.

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