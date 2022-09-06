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Представлен POCO M5s с AMOLED-дисплеем и чипсетом Helio G95
Новинка получила основную камеру на 64 мегапикселя и стоимость от 209 евро
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 Сегодня компания Xiaomi анонсировала смартфон POCO M5s. Он является младшим в серии M5, так как кроме него была представлена модель POCO M5. M5s получился немного компактнее старшего товарища и получил размеры 160,46 x 74,5 x 8,29 мм, а также меньший вес, составляющий весом 178,8 г. Смартфон будет доступен в синем, сером и белом цветах, с черным блоком камер на задней стороне. Основной датчик имеет разрешение 64 МП, а остальные представлены сверхширокоугольным датчиком на 8 МП, макро датчиком на 2 МП и датчиком глубины разрешением 2 МП. Кроме того, POCO M5s имеет 13-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2,4.

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 В основе POCO M5s лежит система на чипе MediaTek Helio G95, включающая восемь процессорных ядер и графический сопроцессор ARM Mali-G76 MC4. Вся эта прелесть работает совместно с оперативной памятью LPDDR4X и флэш накопителем UFS 2.2. Устройство оснащено 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, пиковой яркостью до 1100 нит и частотой обновления 60 Гц.

 За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт через порт USB Type-C.

 Самая простая версия POCO M5s оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем, аналогично POCO M5. Смартфон также доступен с 128 ГБ памяти, которая поставляется в конфигурациях с 4 ГБ ОЗУ и 6 ГБ ОЗУ. POCO M5s можно будет заказать уже с сегодняшнего дня в еврозоне. Начальная стоимость смартфона составит 189 евро с учетом первоначальной скидки в 20 евро на все конфигурации. Ниже указана стоимость каждой версии без учета первоначальной скидки.

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти - €209;

4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти - €229;

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6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти - €249.

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