Новинка дебютирует с ОС Android 12, дисплеем с частотой 90 Гц и чипсетом MediaTek Helio G99

Xiaomi представила смартфон POCO M5. Новинка немного напоминает POCO M4 5G, который недавно появился в Европе. Xiaomi оснастила телефон чипсетом Helio G99 компании MediaTek, произведенным по 6-нм техпроцессу, включающему восемь процессорных ядер и графическим сопроцессор ARM Mali-G57 MC2. Кроме того, компания оснастила POCO M5 оперативной памятью стандарта LPDDR4X и флэш накопителем UFS 2.2.

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Память POCO M5 также можно расширить за счет карты microSD емкостью до 1 ТБ. За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, а размеры корпуса составляют 163,99 x 76,09 x 8,9 мм. Крупный аккумулятор повлиял на вес POCO M5, который перевалил за 200 грамм. Кроме того, смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. В качестве защитного стекла используется Corning Gorilla Glass, но не уточняется, какая именно версия.

POCO M5 получил основную 50-мегапиксельную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру, 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Как и полагается бюджетному телефону, оптической стабилизации камеры не имеют, а основная камера поддерживает PDAF. POCO M5 поставляется с предустановленной оболочкой MIUI 13 на базе Android 12.

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Стоимость POCO M5 начинается с 189 евро за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти и достигает 209 и 229 евро за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, и 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. ГБ памяти соответственно. Смартфон получит в комплекте зарядное устройство мощностью 22,5 Вт, хотя смартфон поддерживает зарядку только на 18 Вт. Для покупки доступны три цветовых варианта: черный, зеленый и желтый. Заказать POCO M5 можно будет в еврозоне с 12 сентября, а при заказе до 17 сентября на него будет действовать скидка 20 евро. Дата появления смартфона в России пока не известна.