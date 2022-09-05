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В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
Грядущий флагман был протестирован в нескольких приложениях и играх, а его результаты были сравнены с текущим флагманом Intel Core i9-12900K
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 Сегодня в сети появились результаты тестирования очередного образца процессора Core i9-13900K. Предположительно это еще один инженерный образец. Маркировка и SPEC коды не были видны, поэтому неизвестно, каким именно является этот образец (ES1, ES2 или QS). Однако, учитывая близость запуска, можно предположить, что это либо ES2, либо QS.

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 Процессор тестировался на материнской плате MSI Z690 GODLIKE и сравнивался с процессором Core i9-12900K. Система была оснащена оперативной памятью Colorful Gamer RGB DDR5-4800 и графическим процессором GeForce RTX 3090. EJ Hardware использовал систему охлаждения Phanteks Glacier One 360 MP с кулером Asetek AIO. 

 В тесте AIDA64 на заблокированной частоте 4,9 ГГц для производительных ядер Core i9-13900K намного холоднее, чем i9-12900K с TDP, достигающим 280 Вт, и средней температурой 86°C. Процессор Alder Lake требует на 100 Вт больше энергии и работает при гораздо более высокой температуре, чем Raptor Lake (61°C). Следует отметить, что образец Core i9-12900K, по-видимому, имел включенную функцию AVX512.

 После разгона обоих образцов до 5,2 ГГц процессор Alder Lake по-прежнему потреблял больше энергии, но разница уже не так значительна, как раньше (около 269 Вт против 259 Вт), а температура чипа Raptor Lake на 10°C ниже (86 против 76°С).

 В Prime95 Core i9-13900K со всеми ядрами на частоте 5,2 ГГц потреблял 378 Вт и нагрелся до 92°C. Затем образец был протестирован в самых популярных тестах ЦП: CPU-Z и Cinebench. Процессор Intel 13-го поколения стал победителем во всех тестах. Производительность соответствует тому, что уже было опубликовано ранее.

 Однако данный образец явно не оптимизирован для игр. В некоторых случаях Raptor Lake действительно быстрее, но бывают случаи, когда все наоборот. Интересно, что даже при частоте 5,5 ГГц, процессор работает медленнее, чем на 5,2 ГГц.

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 Запуск процессоров Raptor Lake запланирован на 20 октября. В настоящее время компания Intel готовит официальный анонс новой серии во время мероприятия Innovation в конце этого месяца.

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