На форумах NGA появилось изображение видеокарты RTX 3090 SUPER Founder Edition. Данная модель, вероятно, является ранним инженерным образцом, который позже был заменен на RTX 3090 Ti. Это может быть единственным доказательством того, что NVIDIA когда-то хотела выпустить серию RTX 30 SUPER. Вместо этого компания выпустила несколько моделей Ti, таких как RTX 3080Ti/3070Ti, а затем RTX 3090 Ti.
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Интересной особенностью является черный кулер без серебряной рамки, которая оказалась в окончательном дизайне RTX 3090 Ti Founders Edition.
Согласно просочившемуся снимку экрана с приложением GPU-Z, на котором якобы показана эта карта, она оснащена тем же полным графическим процессором GA102 с 10752 ядрами CUDA и даже тем же идентификатором, что и RTX 3090 Ti, и распознается как модель RTX 3090 Ti.
Кроме того, MEGAsizeGPU опубликовал фотографии одной из очень немногих известных карт GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти. Эта модель появлялась во многих дорожных картах, но так и не была выпущена. Это еще одно свидетельство того, сколько изменений претерпевают видеокарты перед их окончательным выходом в продажу. Картой, опубликованной инсайдером является модель MSI Ventus 3X OC.