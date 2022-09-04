Как известно, данная карта никогда не выпускалась компанией Nvidia

На форумах NGA появилось изображение видеокарты RTX 3090 SUPER Founder Edition. Данная модель, вероятно, является ранним инженерным образцом, который позже был заменен на RTX 3090 Ti. Это может быть единственным доказательством того, что NVIDIA когда-то хотела выпустить серию RTX 30 SUPER. Вместо этого компания выпустила несколько моделей Ti, таких как RTX 3080Ti/3070Ti, а затем RTX 3090 Ti.

реклама

Интересной особенностью является черный кулер без серебряной рамки, которая оказалась в окончательном дизайне RTX 3090 Ti Founders Edition.

Согласно просочившемуся снимку экрана с приложением GPU-Z, на котором якобы показана эта карта, она оснащена тем же полным графическим процессором GA102 с 10752 ядрами CUDA и даже тем же идентификатором, что и RTX 3090 Ti, и распознается как модель RTX 3090 Ti.

Кроме того, MEGAsizeGPU опубликовал фотографии одной из очень немногих известных карт GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти. Эта модель появлялась во многих дорожных картах, но так и не была выпущена. Это еще одно свидетельство того, сколько изменений претерпевают видеокарты перед их окончательным выходом в продажу. Картой, опубликованной инсайдером является модель MSI Ventus 3X OC.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



