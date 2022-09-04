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Раскрыты характеристики Motorola Edge 30 Ultra: зарядка мощностью 125 Вт икамера на 200 Мп
Характеристики смартфона стали известны благодаря утекшему в сеть рекламному видео
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 В прошлом месяце Motorola представила в Китае смартфон Moto X30 Pro, который компания некоторое время активно рекламировала в стране. Хотя Motorola обещала глобальный выпуск устройства 8 сентября, долгое время предполагалось, что оно будет выпущено за пределами Китая под названием Edge 30 Ultra. На данный момент компания уже продает Edge 30 и Edge 30 Pro, а Edge 30 Neo будет выпущен в ближайшее время.

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 Теперь известный инсайдер Эван Бласс поделился небольшим рекламным роликом Edge 30 Ultra, подтвердив, что устройство является глобальной версией Moto X30 Pro. В видео показано, что Edge 30 Ultra оснащен 200-мегапиксельной камерой, а также двумя дополнительными датчиками с задней стороны и единственным передним объективом. В смартфоне устанавливается 200-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HP1, который, по слухам, также появится в Xiaomi 12T Pro. Хотя у ISOCELL HP1 большое количество мегапикселей, он необязательно будет обеспечивать такое же качество изображения, как ISOCELL HM3 в Galaxy S21 Ultra и Galaxy S22 Ultra.

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 Кроме того, в видео упоминается поддержка Edge 30 Ultra быстрой зарядки мощностью 125 Вт через порт USB Type-C. Motorola утверждает, что эта технология, получившая название TurboPower, может обеспечить до 12 часов автономной работы после 7 минут подзарядки. Сердцем Edge 30 Ultra является чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1, что делает смартфон конкурентом для Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 и Xiaomi 12S Ultra и других устройств с этой SoC. По имеющимся данным, Edge 30 Ultra поступит в продажу в Европе по цене 899 евро в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Стоимость смартфона на европейском рынке будет на 100 евро дороже, чем Edge 30 Pro. Цена устройства на других рынках пока остается загадкой.

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#смартфоны #samsung #motorola #isocell #moto x30 pro #edge 30 ultra #edge 30 #isocell hm3 #isocell hp1
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