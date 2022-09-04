Источником видео стал один из розничных магазинов, что доказывает скорый выход смартфона

В то время как компания Google анонсировала свои смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro следующего поколения еще в мае, грядущие флагманы только ждут своего выхода в продажу. Однако, похоже, что ждать осталось относительно не долго, поскольку Pixel 7 Pro впервые появился вживую в виде видео с его распаковкой.

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Предположительно появившееся видео попало в сеть из розничного магазина Gadgetfull BD в Бангладеш. Само видео мало что говорит о смартфоне Pixel 7 Pro. Представленный телефон выполнен в черном цвете и выглядит точно так же, как Pixel 7 Pro, который Google продемонстрировала несколько месяцев назад. Возможно, единственным заметным изменением будут менее выраженные изогнутые края по сравнению с Pixel 6 Pro. Однако они все еще довольно заметны на Pixel 7 Pro.

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В любом случае ожидается, что Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro дебютируют только в следующем месяце. Телефоны получат чипсет собственной разработки Google Tensor второго поколения и, как ожидается, будут иметь более яркие дисплеи. Аппаратная составляющая камер в основном останется неизменной по сравнению с серией Pixel 6. Очевидно, что серия Pixel 7 станет скорее эволюцией, чем полномасштабной революцией, как случилось с текущей линейкой Pixel 6.