В утечку попали 14 моделей с количеством ядер 16 ядер и частотой до 5,8 ГГц

Прошли те времена, когда у процессоров были только базовые и повышающие частоты. С введением гибридной архитектуры производительных и эффективных ядер, технологий многократного повышения производительности и, прежде всего, увеличения количества ядер, процессоры компании Intel получили дополнительные возможности для установки различных уровней тактовых частот ЦП.

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Согласно просочившейся информации, Intel готовит четыре модели Core i9: Core i9-13900K, Core i9-13900KF, Core i9-13900 и Core i9-13900F. В F-вариантах отсутствует интегрированная графика, но в остальном это одни и те же чипы. Все процессоры Core i9 имеют в общей сложности 24 ядра, включая 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер. Разница между сериями K и не-K заключается в базовом TDP, равном 125 Вт и 65 Вт соответственно.

Флагманский процессор Core i9-13900K(F) будет иметь тактовую частоту в турборежиме 5,8 ГГц для 1 ядра. Для Turbo Boost Max Technology 3.0 максимальное ускорение падает до 5,7 ГГц, а для TBMT 2.0 скорость составляет 5,4 ГГц. Стоит отметить, что Thermal Velocity Boost будет эксклюзивным для серии Core i9. Между тем, вариант мощностью 65 Вт будет увеличивать частоту до 5,6 ГГц с TVB и 5,5/5,2 ГГц с TB 3.0 и 2.0 соответственно.

В серии Intel Core i7 также будет четыре модели, но главное отличие здесь - это меньшее количество эффективных ядер (8 вместо 16). Кроме того, модели серии Core i7 линейки K будут работать на частоте до 5,4 ГГц, а модели Core i7 без K - на частоте до 5,1 ГГц.

Наконец, модели Core i5-13600K/KF будут оснащены 6 производительными ядрами и 8 энергоэффективными ядрами. Следует ожидать максимального повышения тактовой частоты до 5,1 ГГц. Отдельно стоит отметить процессор Core i5-13400F со всего 4 эффективными ядрами. Согласно просочившейся информации, этот 10-ядерный процессор разгоняется до 4,6 ГГц.

Кроме того, есть подтверждение первых процессоров серии T, включая Core i9-13900T и Core i7-13700T. Эти процессоры имеют TDP 35 Вт, низкое энергопотребление и предлагают максимальные тактовые частоты 5,3 или 4,9 ГГц.

Поколение Intel Raptor Lake поддерживает память DDR5-5600 или DDR4-3200. Это является улучшением по сравнению с Alder Lake, которое по умолчанию поддерживает память только до DDR5-4800. Стоит отметить, что процессор Core i5-13400 является единственным, не поддерживающим скорость DDR5-5600.

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Запуск Intel Raptor Lake запланирован на октябрь после официального анонса 27 сентября на мероприятии «Innovation». В этот же день следует ожидать новой информации о материнских платах Intel на чипсете Z790, оснащенных тем же сокетом LGA1700, что и 600-я серия, совместимых как с серией Alder, так и с Raptor Lake.