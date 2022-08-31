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AMD Ryzen 9 7950X обходит Intel Core i9-13900K в тестах Geekbench
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 Компания AMD сделала несколько смелых заявлений на презентации Ryzen 7000. На одном из слайдов были отмечены результаты Geekbench процессоров на архитектуре Zen 4, все из которых превзошли показатели текущего флагманского процессора Intel Core i9-12900K. Амбиции AMD обычно воспринимаются с долей скептицизма, но похоже, что на этот раз компания не сидела сложа руки. Ryzen 9 7950X в Geekbench работает именно так, как обещала AMD.

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 В одноядерном тесте Geekbench AMD Ryzen 9 7950X набрал 2217 баллов. Во многоядерном тесте дела также обстоят неплохо: процессор набрал 24396 баллов. В качестве тестового стенда использовалась неназванная плата от Asus в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с пропускной способностью 6000 МТ/с. Для сравнения, предыдущий список процессоров Geekbench показал, что Core i9-13900K на архитектуре Raptor Lake набрал 2169 и 24189 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Эти результаты находятся в пределах, показанных Ryzen 9 7950X. Еще более впечатляющим является то, что флагману AMD удается не отставать от 24-ядерного процессора, несмотря на то, что у него всего 16 ядер. Конечно, нельзя на 100 процентов сравнивать эти два процессора, потому что Core i9-13900K сочетает в себе, как производительные ядра, так и энергоэффективные.

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 Тем не менее Geekbench не является лучшим инструментом для тестирования производительности, поскольку он недостаточно долго нагружает ЦП, устраняя важные факторы, такие как замедление работы из-за теплового перегрева и энергопотребление. Более уместным было бы сравнение с Core i9-13900K в Cinebench, но это лишь вопрос времени.

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