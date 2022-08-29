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Выход смартфонов Poco M5 и Poco M5s состоится 5 сентября
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 Сегодня появилась информация, что суббренд Xiaomi, Poco готовится к выпуску своих следующих устройств в линейке Poco M. Компания подтвердила свои планы по выпуску двух новых устройств в ближайшее время, хотя поклонники, ожидающие громких премьер, могут быть немного разочарованы.

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 Согласно появившемуся на официальном сайте несколько часов назад сообщению, бренд Poco вскоре представит две модели среднего уровня: Poco M5 и Poco M5. Точной датой выхода новинок является 5 сентября. Эти два смартфона будут представлены для глобального рынка, поскольку они были анонсированы на Poco Global. Однако на индийской странице Poco речь идет только о младшем представителе линейки Poco M5. Вероятно, что индийский рынок не получит Poco M5.

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 Хотя информации о технических характеристиках смартфонов остаётся неизвестной, предыдущие сообщения указывают на то, что Poco будет использовать в данных устройствах чипсеты Helio G95 и Helio G99 от китайской компании Mediatek. Также есть мнение, что в одном из телефонов может быть использован чипсет Helio G80. Предположительно, либо Poco M5, либо Poco M5s будет также выпущен под названием Redmi Note 10S. К счастью до 5 сентября остается неделя, таким образом ждать подробностей осталось совсем недолго.

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