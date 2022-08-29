Сообщение об этом появилось на страницах одного из китайских форумов

Нет никаких сомнений в том, что грядущие чипы AMD на архитектуре Zen 4 будут бороться за место в списке лучших процессоров. Компания официально анонсирует чипы Ryzen 7000 под кодовым именем Raphael 29 августа. Новый слух предполагает, что флагманский процессор Ryzen 7 7950X может разогнаться до впечатляющих 5,85 ГГц.

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Согласно предыдущей утечке, Ryzen 9 7950X может достигать тактовой частоты 5,7 ГГц. Однако пользователь Weibo утверждает, что максимальный предел частоты(Fmax) у 16-ядерной модели выше. Как выяснилось Ryzen 9 7950X может разогнаться до 5,85 ГГц. Если слух верен, то Ryzen 9 7950X будет стоять выше чипа Intel Core i9-13900K, который имеет максимальную тактовую частоту 5,8 ГГц.

Fmax - это максимальная частота, заложенная производителем в процессор Ryzen без использования сторонних методов разгона. Стоит сказать, что AMD обещала на Ryzen 9 5950X тактовую частоту до 4,9 ГГц, но он достигает максимальной частоты 5,05 ГГц, в зависимости от рабочей нагрузки и системы охлаждения. Таким образом, Ryzen 9 7950X может достичь частоты 6 ГГц при ручном разгоне и с подходящим кулером.

Пользователь Weibo опубликовал скриншот процессора Ryzen 9 7950X в CPU-Z. Судя по всему, у него уже есть розничный образец чипа, поскольку CPU-Z не указывает его в качестве инженерного образца. Несмотря на это CPU-Z еще неправильно определяет процессоры Zen 4, о чем свидетельствует отсутствие некоторых характеристик процессора.

К сожалению, скриншот не подтверждает максимальную частоту 5,85 ГГц. Видно, что Ryzen 9 7950X работает на тактовой частоте 4848 МГц. Но, опять же, инсайдер не сообщил о рабочей нагрузке.

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Инсайдер утверждает, что данный процессор Ryzen 9 7950X не является лучшим образцом, подразумевая, что можно вскоре увидеть версию с более высокой тактовой частотой. AMD объявит о чипах Zen 4 завтра, так что ждать подробностей нам осталось совсем недолго.