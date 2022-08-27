Однако, в многопоточных задачах новинка сдувается в сравнении с текущим флагманом Intel

Как известно, процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения находятся на финальном пути перед осенним релизом, а в сети появилось большое количество утечек с их тестами. Сегодня стало известно, что известный инсайдер Tum_Apisak обнаружил несколько моделей процессоров не относящихся к линейке K, включая Core i7-13700, Core i5-13500 и Core i5-13400.

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Модель верхнего сегмента среднего уровня Core i7-13700 имеет 16 ядер и 24 потока. Чип оснащается восемью производительными ядрами и таким же количеством энергоэффективных ядер, причем первые, как сообщается, работают с базовой тактовой частотой 2,1 ГГц. Это та же базовая частота, что и у текущего Core i7-12700. Тактовая частота в режиме разгона Core i7-13700 в настоящее время неизвестна, но текущая тенденция показывает, что она может быть ниже, чем у его аналога поколения Alder Lake. Но есть существенное отличие от Core i7-12700, у Core i7-13700 на четыре энергоэффективных ядра больше.

Согласно информации PassMark, Core i7-13700 с результатом 4347 баллов обеспечивает на 3,3% более высокую однопоточную производительность, чем флагманский процессор текущего поколения Core i9-12900K. Кроме того, по сравнению с Core i7-12700, Core i7-13700 показал улучшение на 10,1%.

В то время как Core i7-13700 продемонстрировал высокую производительность в однопоточном режиме, чип с мощностью всего 65 Вт не смог конкурировать в многопоточных нагрузках. Core i9-12900K набирает в тесте 41403 балла, что на 20,2% больше, чем у Core i7-13700 с его 34431 баллом в многопоточных рабочих нагрузках. В свою очередь Core i7-13700 предлагает только на 9,7% более высокую многопоточную производительность по сравнению с Core i7-12700.

Две других модели: Core i5-13500 и Core i5-13400 также появились в базе данных PassMark. Что касается нововведений, то Core i5-13500 и Core i5-13400 имеют на два энергоэффективных ядра больше, чем Core i5-12500 и Core i5-12400 соответственно, однако, их тактовые частоты не претерпели никаких изменений.

Производительные ядра Core i5-13500 имеют базовую тактовую частоту на 500 МГц ниже, чем у Core i5-12500. Кроме того, чип Raptor Lake также имеет меньшую на 100 МГц тактовую частоту в разгоне. В случае с Core i5-13400 базовая тактовая частота сохранилась на уровне 2,5 ГГц, что и у Core i5-12400, однако, в разгоне Core i5-13400 имеет частоту на 300 МГц ниже.

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Процессоры Raptor Lake получат производительные ядра Raptor Cove, которые можно считать оптимизированной версией Golden Cove. В свою очередь энергоэффективные ядра останутся такими же, как и у текущего поколения Alder Lake, но их станет больше. Raptor Lake могут похвастаться большими кэшами L2 и L3. Это не единственные улучшения новых процессоров, и вскоре мы сможем увидеть, какую производительность поколение Raptor Lake может предложить по сравнению с Alder Lake. По слухам, это должно случиться уже через месяц на мероприятии Intel Innovation 2022.