Правда это будет не серийный, а инженерный образец с более низкой тактовой частотой

Крупные компании, такие как AMD, передают своим партнерам в Китае тысячи инженерных образцов процессоров, поэтому неудивительно, что некоторые из них попадают на блошиные рынки за недели до официальных дат выпуска. Сегодня очередь дошла до еще одного чипа, в Китае начали продаваться инженерные образцы шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 7600X. Естественно, эти процессоры работают на более низких тактовых частотах, чем будущие розничные модели, но если есть желание получить инженерный образец процессора на базе Zen 4 до его запуска, то это можно легко сделать.

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Например, процессор теперь можно приобрести у Goofish за 9999 юаней (около 1217 долларов без НДС). На нем не выгравирован официальный номер модели, но он имеет код OPN 100-000000593-20, соответствующий Ryzen 7 7600X, по крайней мере, согласно предыдущим утечкам.

Самым большим недостатком этого инженерного образца, помимо его слишком высокой цены, является его максимальная частота 4,4 ГГц, что на 300 МГц ниже, чем заявленная максимальная частота в турбо режиме 4,7 ГГц в розничной модели. Более низкие тактовые частоты характерны для ранних инженерных образцов.

Учитывая, что до выхода процессоров AMD Ryzen 7000, а также поддерживающих их платформ осталось всего несколько недель, есть большие сомнения в смысле приобретения инженерных образцов этих процессоров так поздно и по такой цене, если только они не являются коллекционной ценностью для некоторых пользователей.

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Продавец утверждает, что процессор работает, и он даже посоветует его будущим владельцам, где приобрести материнскую плату до официального выхода в сентябре этого года. Однако, учитывая, что продавец хочет получить за этот процессор немалые деньги, остается только гадать, сколько будет стоить плата, его поддерживающая.