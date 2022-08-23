Выхода новых смартфонов можно ожидать уже в октябре

Похоже, что Xiaomi работает над четырьмя новыми смартфонами для глобального рынка, не считая грядущих Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. В то время как Xiaomi 12T Pro недавно появился в консоли Google Play, Xiaomi зарегистрировала модели 2210132G, 2211133G, 22101316G и 22101316UG в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), исполнительном органе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как правило, производители регистрируют свои устройства в ЕЭС, прежде чем выпускать их в Европе.

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Как видно из приведенных ниже скриншотов, модели с номерами 2210132G и 2211133G - это смартфоны марки Xiaomi, это означает, что они являются флагманскими моделями. Однако @stufflistings настаивает на том, что ни один из них не входит в серию Xiaomi 12T. Как уже сообщалось в мае, Xiaomi зарегистрировала модели устройств 2210132C, 2211133G, 2210132c и 2211133G, которые представляют китайскую и глобальную версии одних и тех же двух устройств. Предположительно, 2210132G является моделью Xiaomi 13 Pro, а 2211133G, вероятно, представляет собой версию Xiaomi 13.

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Между тем, ЕЭК подтверждает, что 22101316G и 22101316UG являются устройствами под брендом Redmi. Хотя @stufflistings предполагает, что это могут быть представители серии Redmi Note 12, список EEC не гарантирует этого. Если это правда, номера моделей подразумевают, что смартфоны будут выпущены в октябре 2022 года. Судя по ранним слухам, в серии Redmi Note 12 может быть использован чипсет Snapdragon 7 Gen 1 среднего класса.