Производительность Intel Core i9-13900K в Geekbench превосходит AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X на десятки процентов, как в одноядерном, так и в многоядерном тестах

Благодаря множеству появившихся результатов тестов и деталей о спецификациях, уже имеется довольно хорошее представление о том, чего ожидать от грядущих чипов Intel Raptor Lake 13-го поколения. Теперь появились сведения о производительности Core i9-13900K в Geekbench 5.

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Процессор работал внутри системы на базе материнской платы ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной частотой в разгоне до 5,5 ГГц, а также в паре с оперативной памятью DDR5-3200 объемом 32 ГБ. Подобная система, но с более скоростной оперативной памятью уже появлялась в Geekbench в начале месяца и набрала 2147 баллов в одноядерном и 23982 балла в многоядерном тестах.

Интересно, что даже несмотря на то, что текущий результат был получен на аналогичном ПК с более медленной памятью, Core i9-13900K показал несколько более высокие результаты: 2169 в одноядерном и 24189 многоядерном тестах. На первый взгляд, результаты этих тестов являются отличными по сравнению с процессорами AMD и Intel текущего поколения. Например, по сравнению с Ryzen 7 5800X Core i9-13900K на 25,5% быстрее в однопоточном тесте и на 125% быстрее в многопоточном тесте.

Основываясь на наших медианных значениях Geekbench 5 для топового процессора AMD Ryzen 9 5950X, последние оценки Core i9-13900K опережают чип AMD на 33 процента отрывом в однопоточном режиме и 55 процентов в многопоточном режиме.

По сравнению со средними одиночными оценками Geekbench 5 для Core i9-12900K, Core i9-13900K показывает улучшение на 11%. Многоядерный показатель новинки примерно на 36% выше. В то время как одноядерная производительность может быть связана с более высокими тактовыми частотами, многоядерные улучшения в основном связаны со значительным увеличением количества ядер чипа Raptor Lake.

Хотя преимущества Core i9-13900K по сравнению с чипами AMD Zen 3 и Intel Alder Lake текущего поколения выглядят великолепно, важно помнить, что это предварительные цифры.

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Но по большому счету наиболее интересным будет видеть результаты противостояния не с текущими поколениями процессоров AMD и Intel, а с грядущими чипами AMD: Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X, которые, по слухам, обеспечат значительное увеличение тактовых частот до 5,6 и 5,7 ГГц соответственно.