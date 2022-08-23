Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Intel Core i9-13900K в Geekbench значительно производительнее AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X
Производительность Intel Core i9-13900K в Geekbench превосходит AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X на десятки процентов, как в одноядерном, так и в многоядерном тестах
рекомендации
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

 Благодаря множеству появившихся результатов тестов и деталей о спецификациях, уже имеется довольно хорошее представление о том, чего ожидать от грядущих чипов Intel Raptor Lake 13-го поколения. Теперь появились сведения о производительности Core i9-13900K в Geekbench 5.

реклама

 Процессор работал внутри системы на базе материнской платы ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной частотой в разгоне до 5,5 ГГц, а также в паре с оперативной памятью DDR5-3200 объемом 32 ГБ. Подобная система, но с более скоростной оперативной памятью уже появлялась в Geekbench в начале месяца и набрала 2147 баллов в одноядерном и 23982 балла в многоядерном тестах.

 Интересно, что даже несмотря на то, что текущий результат был получен на аналогичном ПК с более медленной памятью, Core i9-13900K показал несколько более высокие результаты: 2169 в одноядерном и 24189 многоядерном тестах. На первый взгляд, результаты этих тестов являются отличными по сравнению с процессорами AMD и Intel текущего поколения. Например, по сравнению с Ryzen 7 5800X Core i9-13900K на 25,5% быстрее в однопоточном тесте и на 125% быстрее в многопоточном тесте.

 Основываясь на наших медианных значениях Geekbench 5 для топового процессора AMD Ryzen 9 5950X, последние оценки Core i9-13900K опережают чип AMD на 33 процента отрывом в однопоточном режиме и 55 процентов в многопоточном режиме.

 По сравнению со средними одиночными оценками Geekbench 5 для Core i9-12900K, Core i9-13900K показывает улучшение на 11%. Многоядерный показатель новинки примерно на 36% выше. В то время как одноядерная производительность может быть связана с более высокими тактовыми частотами, многоядерные улучшения в основном связаны со значительным увеличением количества ядер чипа Raptor Lake.

 Хотя преимущества Core i9-13900K по сравнению с чипами AMD Zen 3 и Intel Alder Lake текущего поколения выглядят великолепно, важно помнить, что это предварительные цифры.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Но по большому счету наиболее интересным будет видеть результаты противостояния не с текущими поколениями процессоров AMD и Intel, а с грядущими чипами AMD: Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X, которые, по слухам, обеспечат значительное увеличение тактовых частот до 5,6 и 5,7 ГГц соответственно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen 9 5950x #ryzen 7 5800x #raptor lake #процессоры amd #core i9-13900k #ryzen 9 7950х #ryzen 9 7900x #ryzen 9 7950x
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Появились новые данные о процессорах Intel 13-го поколения
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
В продаже настольные процессоры Ryzen 7000 могут появиться ещё на несколько дней позже — инсайд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
48
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
6
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
26
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
5
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
341
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
11
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
2
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
44
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
42
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
37

Сейчас обсуждают

RedStone
21:48
эти "великолепные слова" скажут на твоей могиле, но тебе от этого уже не будет ни холодно ни жарко, а вскорости тебя забудут - мясо в такой войне недостойно большего
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
RedStone
21:47
видюхам 1080 уже 8 лет, они все майненные и пережаренные - нафига такой бестолковый совет давать ?
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
ilya_adler
21:44
я вообще не знаю как можно на маленьком мониторе сидеть, а тем более 1080р. если бы ты увидел как игры выглядят на нормальном большом 4к телеке да ещё с ХДР, понял зачем новые видеокарты выпускают. пл...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Заглот уже занято
21:42
Заглот-идиот. Рифмуется? Рифмуется. Статья написано настолько криво и бездарно, что шитлинк кажутся ещё большими идиотами, раз платят Заглотану.
Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
RedStone
21:40
Ты обдолбался дешёвой солью - иди проспись, херой чумазый.
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
Zorro
21:39
Хорошо. в игре даже 1080р так же меньше обзор масштаб видишь чем в 4к. а насчет герц на новых картах и монях там карта подстраивается под герцы моня если монь 120герц то карта будет выдавать 120фпс. ...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Xmast
21:39
Вот ознакомся https://www.ferra.ru/news/games/vy-zrya-stavite-ultra-nastroiki-grafiki-v-igrakh-potomu-chto-ne-smozhete-otlichit-ikh-ot-vysokikh-12-10-2021.htm Настройки в играх еще не значит что ты да...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Za9c
21:37
А какая статистика этого льда за послоедние пару тысяч лет? То что наблюдения стали вести тщательно эти 150 лет ещё ни о чём не говорят. У Земли довольно долгие циклы температурные.
Половина льда в Альпах растаяла за последние 150 лет из-за повышения температуры
muas
21:36
4080TI будет с 20 гигами и 320 битной шиной
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Эовейн Триада
21:36
На мониторе FullHD всё здорово же, тем более если 120гц и 120 fps карта вытягивает. В 4К реально заметно шрифты в Винде чётче, а в играх ну небольшая прям разница, а за счёт динамики и большого fps на...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем