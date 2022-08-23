Во многоядерном тесте преимущество возрастает до 26 процентов

Двухпроцессорная система с новым процессором AMD на архитектуре Zen4 для центров обработки данных дебютировала в бенчмарках Geekbench. В состав системы входила материнская плата Suma 65GA24 и два процессора EPYC с 192 ядрами и 384 потоками. Данная утечка точно не показывает, какой именно тестировался процессор EPYC, но был указан код OPN 100-000000997-01, который можно использовать позже для определения модели.

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Известно лишь, что только процессоры на одной архитектуре AMD имеют 96 ядер, и это EPYC Genoa на базе Zen4. Как видно, что оба процессора работали на тактовой частоте 3,51 ГГц. Кроме того, система использовала 755,54 ГБ оперативной памяти DDR5, что, несомненно, помогло системе с процессорами Genoa получить прибавку производительности в тестах ЦП Geekbench V5 в Linux.

Такую систему можно было сравнить с системой EPYC Milan (Zen3), поскольку использовалась двухсокетная платформа. Порталу Wccftech удалось найти такое решение с флагманским чипом EPYC 7763, имеющим в общей сложности 128 ядер и практически аналогичную тактовую частоту 3,53 ГГц. При этом Genoa оказался на 17% быстрее в одноядерном тесте и на 28% быстрее в многоядерном тесте.

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Если предположить, что предыдущие утечки были верны, то в данном случае, вероятно, речь идет о тестировании процессора EPYC 9664, а не EPYC 9654P, который предназначен для односокетных систем.