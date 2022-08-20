Об этом стало известно благодаря новым исправлениям кода Intel Graphics Compiler

Южнокорейский инсайдер Coelacanth’s Dream нашел интересную информацию о встроенном графическом процессоре, который входит в состав процессоров Intel Meteor Lake. Из наблюдений за новыми исправлениями кода для Intel Graphics Compiler (IGC) стало ясно, что iGPU Meteor Lake могут иметь аппаратную поддержку трассировки лучей. К сожалению, минусом является то, что iGPU может не иметь модулей Intel XMX (Xe Matrix eXtension).

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Выход процессоров Intel Core 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake состоится совсем скоро. Однако в 2023 году процессоры Intel Core 14-го поколения, получившие название Meteor Lake (MTL), вызовут еще больший интерес благодаря нескольким смелым и продвинутым шагам. Смена процессоров Core 13-го на 14-ое поколение приведет к переходу от техпроцесса Intel 7 к Intel 4. Однако это еще не все, поскольку мы увидим новый дизайн Intel с дополнительным блоком TSMC N3. Это будет часть чипа графического процессора, и благодаря работе таких людей, как Coelacanth’s Dream, появилось более четкое представление об этом iGPU.

В июле Coelacanth’s Dream обнаружил несколько исправлений Intel в Linux, которые предполагали, что графическая часть Meteor Lake будет иметь архитектуру Xe-HPG/Xe-LPG и до 128 EU, произведенных TSMC с использованием процесса N3. Теперь благодаря новым исправлениям кода для графического компилятора Intel (IGC), можно сделать еще некоторые выводы относительно графического процессора.

Вероятно, наиболее интересным является то, что iGPU Meteor Lake будет иметь оборудование для трассировки лучей. Процессоры Intel LGA1700, такие как Alder Lake и Raptor Lake, поставляются с iGPU Xe-LP и до 96 EU. Meteor Lake будет иметь графический процессор с архитектурой Xe-HPG, имеющий больше общего с дискретными графическими картами Alchemist/DG2, и может иметь до 128 или даже 192 исполнительных модулей. Функция поддержки трассировки лучей включает поддержку трассировки лучей при обнаружении iGFX_meteorlake.

Добавление поддержки трассировки лучей к своим iGPU является долгожданным шагом со стороны Intel, но её производительность будет находиться на уровне iGPU RDNA2.

Стоит отметить оду проблему, связанную с отсутствием модулей XMX в архитектуре iGPU Meteor Lake. Замечено, что Meteor Lake не поддерживает инструкции DPAS(Dot Product Accumulate Systolic), которые полагаются на XMX. Это намекает на отсутствие у iGPU блоков XMX, что может негативно повлиять, например, на ускорение Intel XeSS. На настольных видеокартах ядро Xe включает 16 блоков XMX, которые могут выполнять 128 операций FP16/BF16, 256 операций INT8 или 512 операций INT4/INT2 за такт. Они также ускоряют XeSS.

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Также стоит помнить, что процессоры Meteor Lake представляют собой весьма существенное изменение архитектуры для Intel и могут столкнуться с некоторыми проблемами. Около двух недель назад сообщалось, что производство 3-нанометровых чипов графического процессора Meteor Lake на TSMC, возможно, было отложено. Есть мнение, что Intel решила перейти на более новый процесс N3E, но точно об этом сказать пока не представляется возможным.