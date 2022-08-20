Плата имеет форм-фактор mini-ITX и не оснащена слотами расширения PCIe

Компания MSI выпустила новую материнскую плату формата mini-ITX со встроенным процессором Core i5-11260H поколения Tiger Lake под названием Pro HM570TI-B I526.

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Как следует из названия, плата предназначена для профессионалов, нуждающихся в компактной настольной рабочей станции, энергоэффективность которой не уступает ноутбуку. Встроенный процессор Core i5 имеет шесть ядер и двенадцать потоков с максимальной частотой 4,4 ГГц и максимальным TDP 45 Вт.

В целом плата имеет достойный набор функций, включая поддержку до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4-3200 и два порта SATA для системы хранения. Задняя I/O панель представлена четырьмя портами USB, одним последовательным портом и портом HDMI для вывода изображения на дисплей. Также имеется порт Ethernet и два 3,5 мм аудиоразъема.

Самое странное, что на этой материнской плате отсутствует информация об установленном процессорном кулере. У MSI нет информации об установке процессорного кулера или о том, какие процессорные кулеры будут работать с мобильным чипом. В результате пользователю придется самостоятельно выяснять эту информацию, если он планирует купить плату. Предполагается, что плата поддерживает кулеры LGA115x или LGA1200/1700, так как расстояние между отверстиями довольно велико.

Стандартные блоки питания ATX или SFX не будут работать с этой материнской платой. Придется самому искать корпус, созданный на основе блоков питания постоянного тока. На плате MSI также отсутствует поддержка карт расширения PCIe, включая графические карты, из-за физического отсутствия слотов PCIe. Это довольно прискорбно, поскольку процессоры Intel Tiger Lake не относятся к медленным чипам и используются в неплохих игровых ноутбуках среднего класса с выделенными мобильными графическими картами. Если бы на плате была поддержка дискретной видеокарты, то это была бы отличная основа для миниатюрной игровой системы, которая потребляла бы мало энергии и почти не выделяла тепла.

Справедливости ради стоит сказать, что возможность установки видеокарты есть, через переходник M.2 PCIe x4 на PCIe x16, но стоит ли это потраченного времени и средств, решать пользователю придется самому. Всё-таки данная плата изначально предназначена для работы, а не развлечений

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На текущий момент нет информации, когда эта материнская плата поступит в продажу. Кроме того MSI не раскрыла стоимость новинки.