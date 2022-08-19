Такого результата удалось добиться с использованием жидкостного охлаждения

В сети появились результаты тестирования разгонного потенциала грядущего флагманского процессора Core i9-13900KF от Extreme Player, который уже отметился тестами процессоров: Core i9-13900K, Core i7-13700K и i5-13600K. Стоит помнить, что все эти чипы являются предсерийными образцами, которые не показывают реальную производительность серийных процессоров. Даже QS (Qualification Sample), использованный для этого теста, имеет другие возможности, чем ES1.

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Тестовый процессор использовал жидкостное охладение. Согласно тестам Extreme Player, такое решение для обеспечивает стабильный разгон от 5,8 до 6,18 ГГц, что подтверждается многочисленными тестами.

Нам уже доводилось видеть, как Core i9-13900K работает на частоте 6 ГГц и выполняет тест CPU-Z. В этом случае тактовая частота была еще выше. В CPU-Z частота ЦП достигает 6,18 ГГц для работающих всех восьми производительных ядер и 4,69 ГГц для всех шестнадцати эффективных ядер. В тесте CPU-Z процессор набрал 1011 баллов, что всего на 1 балл выше, чем у ранее протестированного Core i7-13700K на частоте 6,18 ГГц. В тесте Cinebench R23, частота всех ядер снижается до 5,8 ГГц.

Квалификационный образец поддерживал частоты памяти ниже, чем инженерный образец на материнской плате MSI Z690I Unify. Процессор не смог загрузиться с DDR5-8000 и даже DDR5-7840 в тесте памяти.

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Напомню, что Intel собирается выпустить свои процессоры Raptor Lake-S в октябре после официального сентябрьского анонса. Серия Core 13-го поколения должна напрямую конкурировать с серией AMD Ryzen 7000, которые должны также быть запущены в тот же день, когда Intel представит процессоры Raptor Lake, а именно 27 сентября.